Handball | Bundesliga Luca Witzke verlässt SC DHfK Leipzig gen Norden Stand: 26.11.2024 11:52 Uhr

Nach sechs Jahren in Leipzig wird Luca Witzke den SC DHfK Leipzig im kommenden Sommer verlassen. Den Rückraumspieler zieht es an zum nördlichsten Bundesligisten nach Flensburg.

Raues Seeklima statt Matej Klima: Luca Witzke wird den SC DHfK Leipzig am Ende der Saison verlassen und zum Ligakonkurrenten SG Flensburg-Handewitt wechseln. Wie der Verein am Dienstag (26. November 2024) verkündete, hat der 25-Jährige im Norden Deutschlands einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben, um dort den nächsten Karriereschritt zu machen.

Witzke sagt emotional "Danke"

"Ich möchte zu diesem Zeitpunkt einfach nur Danke sagen. Ich habe während meiner Zeit hier in Leipzig unglaublich viel Vertrauen gespürt und bin als Spieler und Mensch gewachsen. Nicht nur der Verein, sondern besonders ihr Fans habt mich die letzten fünf Jahre zu Höchstleistungen motiviert und immer an mich geglaubt", erklärt Witzke in der Vereinsmitteilung.

Vom 20-jährigen Handballtalent hat er sich in Leipzig in den letzten fünf Jahren zu einem Nationalspieler entwickelt und kam bisher 36 Mal im DHB-Dress zum Einsatz. Darunter auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, die das deutsche Team mit dem Gewinn der Silbermedaille beendete.

Luca Witzke versucht sich beim Spiel in Flensburg Anfang November durch seine zukünftigen Mitspieler zu kämpfen.

Witzke, der in bisher 135 Pflichtspielen das Trikot der Grün-Weißen trug, versichert, in der restlichen Spielen trotz des angekündigten Wechsels nicht nachlassen zu wollen: "Ich habe in den vergangenen Jahren alles für diesen Club gegeben und genau so möchte ich bis zum Ende meines Vertrags weitermachen: Mit voller Motivation und dem Elan, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und die vor der Saison gesteckten Ziele zu erreichen."

