Fußball | UEFA EURO 2024 Leipzig bereit für unbeschwertes Fußballfest - Spektakuläres Rahmenprogramm in "Fan Zone" Stand: 08.02.2024 13:50 Uhr

Leipzig ist ein Schauplatz der UEFA EURO 2024. Für das Event plant die Messestadt einen zentralen Treffpunkt in der "Fan Zone Augustusplatz", um den Fußball-Fans ein spektakuläres Rahmenprogramm zu bieten. Auch der MDR ist mit von der Partie, "Sport im Osten" sowie die Hörfunkprogramme MDR Jump und MDR SACHSEN berichten rund um die Uhr.

Noch 127 Tage, dann treffen sich in Deutschland die besten Ballkünstler zur UEFA EURO 2024. 24 Mannschaften treten vom 14. Juni bis zum 14. Juli an, um ihren Champion zu ermitteln. Dabei gehört Leipzig zu den zehn deutschen Ausrichterstädten, in der Arena werden vier Partien über die Bühne gehen. Am 18. Juni treffen in Gruppe F Portugal und Tschechien aufeinander, am 21. Juni findet das Vorrundenspiel der Gruppe D zwischen den Niederlanden und Frankreich statt. Hierbei werden 40.000 Holländer zum Fanmarsch erwartet. Am 24. Juni messen die Gruppe-B-Gegner Kroatien und Italien ihre Kräfte. Im EM-Achtelfinale am 2. Juli 2024 ermitteln dann der Sieger aus der Gruppe D und der Zweite aus der Gruppe F, wer weiterkommt.

Interessierte betrachten einen Bildschirm, der ein 3D-Modell einer zukünftigen "Fan Zone" für die Fußball Europameisterschaft der Herren am Augustusplatz in Leipzig.

Viele Events für die Anhänger des runden Leders

Absolute Highlights, die wie die gesamte EM, ein Riesenpublikum begeistern werden. Darauf ist man in der Messestadt eingestellt, um in der "Fan Zone Augustusplatz" möglichst vielen Anhängern des runden Leders viele Events zu bieten. Am Donnerstag (8. Februar) fand dazu im Gewandhaus eine Pressekonferenz statt, um schon einmal Einblick für den Treffpunkt der Fußball-Begeisterten zu geben.

Eine Fülle von Aktivitäten und Erlebnissen rund um das Turnier

Im Herzen der Stadt auf dem Augustusplatz erwartet die Fans eine Fülle von Aktivitäten und Erlebnissen rund um das Turnier. Auch der MDR ist mit von der Partie, "Sport im Osten" sowie die Hörfunkprogramme MDR Jump und MDR SACHSEN werden rund um die Uhr berichten. Das Sommermärchen 2006 ist unvergessen, Leipzig konnte damals mit etlichen Veranstaltungen glänzen. Aus diesem Erfahrungsschatz schöpft jetzt auch Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, der bei der PK interessante Details zur geplanten "Fan Zone Augustusplatz" bekanntgab. "Wir sind in einer besonderen Lage. So zentral, so im Herzen der Stadt, das bekommen kaum andere Spielorte hin", betonte Buhl-Wagner.

Fan Zone Augustusplatz zur UEFA EURO 2024 in Leipzig

31 Tage lang Unterhaltung pur

So ist der Platz an allen 31 Turniertagen geöffnet, der Zutritt ist kostenfrei. Gegliedert ist der Augustusplatz in das Areal vor dem Gewandhaus mit dem "Football Village", das die gesamte Zeit in Betrieb ist. Die rechte Seite ist die "Public Viewing Area". Sämtliche Spiele werden auf zwei großen Leinwänden übertragen. Die LED-Wand hat 84 Quadratmeter, die Leinwand an der Oper beträgt 12 x 7,5 Meter.

Areal für 15.000 Fußball-Anhänger

"Wir gehen davon aus, dass das ganze Areal in Beschlag genommen wird. Mit jedem Deutschland-Spiel wird das Interesse auf dem Platz wachsen. Wir haben eine hohe Flexibilität und können beide Plätze gleichzeitig bespielen", sagte Buhl-Wagner. "Insgesamt können 15.000 Menschen auf dem Gelände Platz finden."

Riesenrad und musikalische Highlights

Einen gigantischen Blick über die Stadt können die Fans auf dem Riesenrad genießen. Zudem wird es ein Fußballkleinfeld geben, zur Unterhaltung sind einige musikalische Einlagen geplant. So haben sich DJ Matthias Tanzmann, die Blasmusikgruppe LaBrassBanda und Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn, liebevoll von seinen Fans die "singende Föhnwelle" genannt, angesagt.

jmd