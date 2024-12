Neues vom Krügel-Platz | Folge 26 Kopfballtor und Kuss des FCM-Wappens: "Baris Atik war der Mann des Spiels!" Stand: 08.12.2024 14:00 Uhr

Der 1. FC Magdeburg setzt seine Erfolsserie auf fremden Plätzen mit einem Sieg in Münster fort. Ein Rückkehrer überragt dabei: der lange verletzte Anführer Baris Atik. Nun soll auch der Heimfluch beendet werden – ausgerechnet gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Nach einer deutlichen Niederlage zuletzt gegen Hertha BSC Berlin durfte der 1. FC Magdeburg am Sonnabend wieder jubeln: Gegen Preußen Münster setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz mit 2:1 durch.

Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George besprechen im Podcast die aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 26 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) FCM-Anführer Baris Atik, der Mann des Spiels – ab Minute 04:50

1,69 Meter ist Baris Atik klein, doch sein Kopfball-Tor zur Führung gegen Preußen Münster war ganz groß! Erstmals seit dem zweiten Spieltag stand der FCM-Anführer nach Verletzungs-Pause wieder in der Startelf. Ihm gelang sein erstes Saisontor. Atik küsste danach das Vereinswappen auf dem Trikot. "Für mich war Baris Atik der Mann des Spiels", sagt FCM-Experte Guido Hensch.

Im Podcast lassen Hensch und George die Schlüsselszenen der Partie noch einmal Revue passieren. Außerdem ein Thema: der krasse Gegensatz zwischen dem Magdeburger Auftreten auswärts und daheim. In der Heimtabelle steht der FCM auf dem letzten Platz, auswärts auf Rang eins.

2.) FCM vermeldet Millionen-Gewinn und sieht doch "wesentliches Risiko" – ab Minute 21:20

Die Beteiligung hätte besser sein können: Lediglich etwa 380 der insgesamt 14.000 Mitglieder des 1. FC Magdeburg nahmen am vergangenen Donnerstag an der Mitgliederversammlung des Vereins teil. Zu hören gab es überwiegend gute Nachrichten aus Sicht des Klubs. So schloss der FCM die vergangene Saison mit einem Gewinn von mehr als zwei Millionen Euro ab.

Trotzdem gibt es Baustellen. Besser gesagt: Der FCM fordert Baustellen. Denn laut FCM müssen die Trainingsbedingungen verbessert werden. Zweitligatauglich seien diese derzeit nämlich kaum, so die Vereinsbosse. Aufsichtsrats-Chef Matthias Niedung sprach sogar von einem "wesentlichen Risiko" für die weitere Entwicklung des Klubs. Über die Situation und die Rolle der Stadt diskutieren die FCM-Experten im Podcast.

3.) Spitzenspiel gegen Paderborn! Besiegt der FCM den Heimfluch? – ab Minute 24:10

Baris Atik richtete nach dem Sieg gegen Münster sogleich den Blick voraus auf das nächste Heimspiel: Tabellenführer Paderborn ist am kommenden Sonnabend (Beginn: 13 Uhr) beim FCM zu Gast. Und Atik erklärte, der Klub wolle alles daran setzen, den Spitzenreiter zu schlagen. Die Qualität dafür habe der FCM auf jeden Fall. Zum Abschluss des Podcasts erklärt auch FCM-Experte Guido Hensch, warum er fest von einem Heimsieg ausgeht – und was seine Ehefrau damit zu tun hat.

Hör-Empfehlung: Spezial-Folgen zum Drittliga-Aufstieg 2015 gegen die Kickers Offenbach

In Runde eins des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken:

Hör-Empfehlung: Europapokal-Spezial zum größten FCM-Triumph der Vereinsgeschichte

Im Mai 1974 feierte der 1. FC Magdeburg den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Dieser besondere Tag jährte sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Deshalb taucht MDR SACHSEN-ANHALT im FCM-Podcast "Neues vom Krügel-Platz" noch einmal ein ins damalige Geschehen und geht auf jede Runde mit einer Spezial-Folge ein.

Alle fünf Folgen jetzt hören:

Wo der Podcast zu hören ist

Podcasts FCM und HFC

MDR (Daniel George)