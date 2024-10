Fußball | Regionalliga Knapper Heimsieg - Hallescher FC nutzt Meuselwitzer Fehler Stand: 26.10.2024 16:13 Uhr

Dritter Sieg in Folge für den Halleschen FC. Es war am Ende ein knapper, aber verdienter Dreier gegen den ZFC Meuselwitz. Die Gäste leisteten sich zwei entscheidende Fehler.

Der Hallesche FC hat sich mit einem schwer erkämpften 2:1-Heimsieg gegen den ZFC Meuselwitz vorerst auf den zweiten Platz geschoben. Das Team von Trainer Mark Zimmermann nutzte dabei gleich zwei Böcke der Meuselwitzer Verteidigung. Die Gäste gaben nie auf, schafften aber nur noch den Anschluss. Insgesamt ging der Sieg für den HFC in Ordnung, dank der besseren ersten Hälfte.

Hallescher FC - ZFC Meuselwitz

Halle mit starkem Start - ZFC mit Schätzles Chance

Gästetrainer Georg-Martin Leopold ahnte kurz vor der Partie, dass es in den ersten zehn Minuten einen Sturmlauf des Hallesche FC geben könnte. So ähnlich kam es auch. Die beste Phase in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber in diesen Minuten, Burim Halili per Kopf und Pierre Weber scheiterten jeweils an ZFC-Keeper Lukas Sedlak. Die Meuselwitzer benötigten einige Zeit, um richtig reinzukommen, konzentrierten sich in der ersten halben Stunde meist darauf, den Einschlag zu verhindern. Das gelang, der HFC kam zwar in der 28. Minute durch Max Kulke noch einmal zu einer guten Chance, er schob den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Insgesamt aber hielt der ZFC das Geschehen nun etwas offener. Und kam in der 37. Minute zu einer richtig guten Möglichkeit. Johannes Pistol lief zur Grundlinie, passte auf Nils Schätzle zurück, dessen Schuss aus elf Metern noch von einem Hallenser zur Ecke abgefälscht wurde.

Abnutzungskampf vor dem Meuselwitzer Tor

HFC nutzt zwei ZFC-Fehler - Anschluss kommt zu spät

Nach dem Wechsel kam Meuselwitz besser rein, half dann aber bei der HFC-Führung tatkräftig mit. Tim Kießling legte an der Mittellinie unmotiviert quer auf Berk Inaler, der aus 45 Metern ins leere Tor traf. Keeper Lukas Sedlak hatte zuvor in höchster Not klären müssen und dafür den Kasten verlassen. Da waren 53 Minuten gespielt, 13 Minuten später ließ Sedlak einen Kulke-Schuss abprallen, Robin Friedrich netzte aus vier Metern zum 2:0 ein. Dann kamen die Gäste wieder ins Spiel, Florian Hansch legte nach einem weiten Ball per Kopf auf Hendrik Wurr quer, der aus spitzem Winkel einköpfte. Und eine dicke Chance zum Ausgleich hatten die Gäste noch. Hansch drückte im Fallen aus elf Metern ab, Halles Schlussmann Luca Bendel war aber rechtzeitig unten und parierte. Nach sieben Minuten Nachspielzeit war der Sieg für den HFC eingetütet.

Marius Hauptmann und Cyrill Akono im Duell mit dem Meuselwitzer Ben Kessler

rei