Fußball | Regionalliga Kein Testspiel in Salzburg - FSV Zwickau sauer über "Champions-League-Stadt" Stand: 04.07.2024 15:33 Uhr

Die Partie bei der Austria in Salzburg sollte für den FSV Zwickau einer der Höhepunkte der Vorbereitung sein. Nun ist es ein großes Ärgernis. Die Partie wurde abgesagt. Gespielt wird aber trotzdem - gegen einen neuen Gegner und an neuem Ort: Bei Bayern-Regionalligist Burghausen.

Großer Frust beim FSV Zwickau: Das für Samstag (6. Juli 2024) geplante Testspiel bei Austria Salzburg kann nicht stattfinden. Wie die Westsachsen am Donnerstag (4. Juli 2024) mitteilten, müsse die Partie "auf Grund zu großer Auflagen für die Austria" abgesagt werden.

Nach einer "kurzfristig einberufenen Sicherheitsberatung in Salzburg mit Bau- und Versammlungsbehörde, Polizei und Vertretern der Austria" seien Auflagen für das Spiel gegen Zwickau erhoben worden, die die Salzburger nicht erfüllen konnten.

"Sind bitter enttäuscht"

"Wir sind bitter enttäuscht", heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: "Wir fragen uns, warum eine 'Champions-League Stadt' nicht in der Lage ist, ein Freundschaftsspiel mit Fest-Charakter zwischen zwei nicht in Konkurrenz, sondern in guten Austausch stehenden Vereinen und Fanlagern vor gerade einmal 1.500 Zuschauern zu erlauben."

Besonders frustrierend sei für viele der rund 700 FSV-Fans, die bereits ein Ticket und Unterkünfte in Salzburg gebucht hätten.

Burghausen statt Salzburg - "Ist nicht Österreich, aber fast"

Regionalligist Zwickau wird am Samstag aber dennoch ein Testspiel spielen: Ab 14 Uhr wird bei Bayern-Regionalligist Wacker Burghausen der Ball rollen. „Es ist zwar nicht Österreich, aber fast“, heißt es augenzwinkernd in der FSV-Mitteilung: "Und Bayern ist ja manchmal auch wie ein anderes Land."

Wie der FSV zudem mitteilte, behalten die Salzburg-Tickets auch für das Burghausen-Spiel ihre Gültigkeit. Wer nicht zur Wacker nach Oberbayern fahren will und bereits ein Ticket hat, könne dieses zurückgeben.

dh/pm