Fußball | Regionalliga Keeper Lucas Hiemann verlängert beim FSV Zwickau

Er hat sich den Platz zwischen den Pfosten in dieser Saison erkämpft und wird dem FSV Zwickau noch weitere Jahre zur Verfügung stehen. Lucas Hiemann unterzeichnete bei den Schwänen einen langfristigen Vertrag.

Er hat sich reingebissen beim FSV Zwickau und wird den Schwänen noch länger erhalten bleiben: Schlussmann Lucas Hiemann und der Regionalligisten vereinbarten eine Verlängerung des im Sommer 2025 auflaufenden Vertrages um weitere zwei Jahre. Das gab der FSV Zwickau am Donnerstag (07.11.2024) bekannt. Hiemann hat einen in Mitteldeutschland bekannten Vater. Holger Hiemann stand einst zwischen den Pfosten des Chemnitzer FC, brachte es nach der Wende auf elf Bundesliga- und 91 Zweitliga-Einsätze.

Leneis aus dem Tor verdrängt

Der in Wolfsburg geborene Lucas Hiemann – sein Vater spielte damals beim VfL –, war im Sommer 2022 aus Rathenow nach Zwickau gekommen. Während er in der folgenden Drittligasaison keine Einsätze hatte, waren es in der vergangenen Spielzeit bereits 13 in der Regionalliga und zwei im Sachsenpokal. In dieser Saison schaffte Hiemann endgültig den Durchbruch, verdrängte Benjamin Leneis und steht seit dem 1:0-Auswärtssieg bei seinem Jugendverein Chemnitzer FC am 3. Spieltag im Kasten der Westsachsen.

Lucas Hiemann hier im Duell gegen den FC Carl Zeiss Jena.

Sportdirektor Lenk: "Hat großen Schritt nach vorn gemacht"

"Bei Lucas sieht man ganz deutlich die Entwicklung, die er als Torhüter genommen hat. Sowohl speziell in der Hinrunde der abgelaufenen Spielzeit als auch in der aktuellen Saisonphase, wo er maßgeblichen Anteil daran hat, dass wir die letzten beiden Monate deutlich stabiler stehen", erklärte FSV-Sportdirektor Robin Lenk und ergänze: Er habe zudem auch als Persönlichkeit einen großen Schritt nach vorn gemacht und gehe mit guten Leistungen voran.

