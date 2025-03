Fußball | FSA-Pokal Kann Oberligist VfL Halle den Halleschen FC überraschen? Stand: 21.03.2025 15:21 Uhr

Derbyzeit in Halle, der VfL empfängt im Landespokal-Halbfinale den HFC. Es soll und wird ein Fußballfest, denn der Streit um zu teure Tickets ist mittlerweile ausgeräumt. Ein Boykott durch HFC-Fans ist damit vom Tisch.

Auch im Landespokal in Sachsen-Anhalt kommt es am Wochenende zu einem echten Derby. In der Saalestadt empfängt Oberligist VfL Halle 96 am Samstag (14 Uhr im Livestream und Liveticker) den Titelverteidiger Hallescher FC. Gespielt wird nach einigem Hin und Her im Stadion am Zoo. Und auch im Streit um zu teure Eintrittskarten für die Gästefans des HFC ist Bewegung gekommen. Der Oberligist meldet auf der Homepage, dass die Tickets nicht mehr 15, sondern nur noch zwölf Euro kosten werden. Damit ist auch ein angedrohter Boykott der HFC-Ultras vom Tisch. Es wird also den entsprechend würdigen Rahmen dieses Derbys geben.

Krankheitswelle beim Halleschen FC

Damit ist eigentlich alles angerichtet. Der HFC indes hatte in den letzten Tagen mit anderen Problemen zu kämpfen. Den Tabellenzweiten hat eine Krankheitswelle erwischt. Zeitweise standen nur noch zwölf Spieler (plus drei U19-Akteure) auf dem Trainingsplatz. "Wir müssen schauen, wie der weitere Verlauf ist", erklärte Trainer Mark Zimmermann, der sich vergangenes Wochenende einen Eindruck von den Verhältnissen beim VfL Halle machen konnte. "Von den Bedingungen her ist es nicht einfach. Aber es geht nur darum, ins Finale zu kommen. Wir wollen den Pokal gewinnen. Wir sind der Favorit." Den VfL erwartet Zimmermann mit viel Robustheit und Kampfkraft.

VfL Halle fühlt sich als Underdog wohl

Der Außenseiter fühlt sich wohl in seiner Rolle und rechnet sich gegen den Regionalliga-Zweiten durchaus etwas aus. VfL-Topstürmer Jegor Jagupov, der in der Saison 13 Mal geknipst hat, wünscht sich: "Es herrscht eine große Vorfreude im Verein. Je länger wir die Null halten, desto öfter bekommen wir die Chance. Ich denke, wir gewinnen nach 90 Minuten mit 1:0." Auch Cheftrainer Dieter Hausdörfer sieht durchaus Punkte, wo der HFC zu packen ist: "Wir spielen hier gegen einen Viertligisten, nicht gegen einen Bundesligisten. Es ist sicher ein ambitionierter, aber eben nur ein Viertligist. Ich will die Jungs nicht verrückt machen. Wir brauchen Selbstbewusstsein, wir wollen uns ja nicht vor Angst in die Hose machen."

rei