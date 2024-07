Fußball | Testspiele HFC feiert lockeren Sieg - Zwickau verliert deutlich Stand: 03.07.2024 20:32 Uhr

Während sich der Hallesche FC gut erholt von der jüngsten Testspielniederlage gezeigt hat, musste der FSV Zwickau die erste Niederlage in der Saisonvorbereitung hinnehmen.

Halle feierte nach der jüngsten Testspielniederlage gegen Zweitligist Braunschweig am Mittwoch (3. Juli 2024) einen deutlichen 5:0-(2:0)-Sieg gegen Verbandsligist Bitterfeld-Wolfen. Niklas Kastenhofer brachte den HFC per Kopf nach Vorlage von Joscha Wosz nach sieben Minuten in Führung, nach einer Viertelstunde legte Robin Friedrich per Handelfmeter nach. Auch nach der Pause war Halle wie erwartet das spielbestimmende Team. Luka Vujanic traf erst per Abstauber (56.) und dann per Volley (62.), Cyrill Akono besorgte nach abermaliger Vorlage von Wosz den Endstand (74.).

Zwickau nur zu Beginn auf Augenhöhe

Der FSV Zwickau musste hingegen die erste Niederlage der Saisonvorbereitung hinnehmen. Gegen den tschechischen Zweitligisten FK Viktoria Zizkov verlor das Team von Rico Schmitt mit 1:4 (1:1). Dabei erwischten die Westsachsen einen Start nach Maß: Nach einer Viertelstunde traf Jahn Herrmann vom Punkt, nachdem Jonas Dittrich im Sechzehner zu Fall gebracht worden war. Zizkov konnte aber noch vor der Halbzeit durch David Broukal ausgleichen (35.). Kurz nach Wiederanpfiff brachte Alexander Barta die Gäste erstmals in Führung, Augusto Batioja (77./81.) schraubte das Ergebnis in die Höhe.

HFC-Sportchef Meyer appelliert an Fans

Während das nächste Testspiel der Zwickauer bei Austria Wien noch auf der Kippe steht, kann sich der Hallesche FC am Samstag (6. Juli) auf einen echten Gradmesser freuen: Drittligaaufsteiger Alemannia Aachen ist ab 14 Uhr zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Für den HFC die ideale Gelegenheit, um die runderneuerte Mannschaft den eigenen Fans zu präsentieren.

"Alles ist anders. Wir haben eine komplett neue Mannschaft, einen komplett neuen Trainerstab. Wahrscheinlich steckt in all dem momentan so viel HFC wie noch nie", verdeutlichte HFC-Sportchef Daniel Meyer vorab via Facebook. "Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Dementsprechend freuen wir uns, wenn ihr am Samstag zu unserem ersten Heimspiel gegen Aachen zahlreich ins Stadion kommt und wir gemeinsam in die neue Saison starten."

SpiO