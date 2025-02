2. Bundesliga | 21. Spieltag HC Elbflorenz verliert knapp in Balingen-Weilstetten Stand: 28.02.2025 21:34 Uhr

Der HC Elbflorenz hat sein Auswärtsspiel beim HBW Balingen-Weilstetten knapp mit 31:32 (14:20) verloren. Das Team von André Haber verspielte die Chance auf einen Sieg vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit und hatte nach der Pause mit einer zu großen Hypothek zu kämpfen. Beste Werfer bei Dresden waren Jonas Thümmler und Timo Löser mit jeweils sieben Toren. Bei Balingen traf Elias Huber sogar elf Mal.

Elbflorenz hatte von Beginn an Probleme ins Spiel zu finden. Vor allem in der Abwehr taten sich die Sachsen schwer und ließen immer wieder einfache Tore der Gastgeber zu. André Haber war die Deckung seiner Mannschaft deutlich "zu lasch", wie er in seiner Auszeit in Minute 15 lautstark betonte. Wirkung zeigte der Wachrüttler aber zunächst nicht. Der Rückstand der Dresdner wuchs bis zur Halbzeit auf sechs Tore (14:20) an und ein Sieg rückte früh in weite Ferne.

André Haber

Leistungssteigerung nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel lief es dann deutlich besser. Elbflorenz verkürzte den Rückstand nach 38 Minuten auf nur noch zwei Tore und war plötzlich wieder im Spiel. Knackpunkt der zweiten Hälfte war dann die 50. Minute. Die Dresdner waren weiter in Schlagdistanz (25:27) handelten sich aber innerhalb kürzester Zeit zwei Zeitstrafen ein. Das kostete Kraft und der Rückstand war wenig später wieder auf vier Tore (26:30, 54.) angewachsen.

Zwar schaffte es das Haber-Team Sekunden vor den Ende noch einmal ganz auf ein Tor zu verkürzen, konnte aber nicht mehr ausgleichen. Balingen hatte die Zeit auf seiner Seite und ließ die Uhr herunterlaufen. In der Tabelle muss Elbflorenz die Balinger vorbeiziehen lassen und fällt vorerst auf Rang fünf zurück.

---

vk