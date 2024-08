Handball | DHB-Pokal HC Elbflorenz nach Startschwierigkeiten eine Runde weiter Stand: 24.08.2024 21:55 Uhr

Erfolgreicher Start ins neue Spieljahr für den HC Elbflorenz: Im Erstrundensiel des DHB-Pokals siegte das Haber-Team in Konstanz am Ende deutlich. Doch es war lange eine zähe Partie.

Der HC Elbflorenz steht in der zweiten Runde des DHB-Pokals. Dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit setzte sich das Team von Trainer André Haber bei der HSG Konstanz mit 35:30 durch. Bester Torschütze der Dresdner war Doruk Pehlivan mit sechs Toren.

Harter Kampf - Konstanz geht mit Führung in die Pause

Mit voller Kapelle konnte Elbflorenz-Coach André Haber in die Partie gehen. Die Gastgeber, die HSG Konstanz, schafften in der abgelaufenen Spielzeit den Sprung in die zweite Bundesliga, bereits zum fünften Mal. Die Dresdner waren in Allensbach dennoch Favorit. Man hatte nichts dem Zufall überlassen, war bereits am Freitag angereist. Und zunächst ließ sich die Partie auch gut an. Hinten stand die Deckung um Keeper Marinus Mallwitz sehr gut, nach zehn Minuten führte Dresden mit 4:1. Dann aber wurde Konstanz stärker, profitierte auch davon, dass die Gäste nicht mehr so konsequent verteidigten. Und so drehte sich das Spiel, Konstanz führte zwischenzeitlich sogar mit drei Toren (9:6/20.). Richtig abreißen ließ Dresden aber nicht, Ivar Stavast schaffte drei Sekunden vor der Pause den 13:14-Anschluss.

Klare Steigerung nach der Pause bringt den Sieg

Auch nach der Pause blieb die Partie zunächst umkämpft. Dresden konnte sich nicht absetzen, Konstanz kämpfte sich immer wieder heran. Dann ab der 45. Minute steigerte sich die HC Elbflorenz vor allem in der Offensive, nutzte dabei auch die Schwächen der nun fehlerhaften Gastgeber eiskalt und zogen von 23:23 auf 23:26 davon. Und ließen sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, zeitweise wurde die Führung auf sieben Tore ausgebaut. Die zweite Runde des DHB-Pokals steigt Anfang Oktober, dann sind auch die Erstligisten mit im Topf.

rei