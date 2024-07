Fußball | Regionalliga Hallescher FC verpflichtet Niclas Stierlin aus Duisburg Stand: 18.07.2024 15:30 Uhr

Drittliga-Absteiger Hallescher FC hat den Mittelfeldspieler Niclas Stierlin verpflichtet. Der ehemalige U19-Nationalspieler wechselt vom MSV Duisburg an die Saale.

Niclas Stierlin läuft in der kommenden Saison für den Halleschen FC auf. Der 24-Jährige soll den Drittliga-Absteiger im Mittelfeld verstärken. "Wir erhoffen uns ein Plus im Bereich Zweikampf- und Spielintensität", so Sportdirektor Daniel Meyer. Stierlin trainiert bereits mit der Mannschaft.

Station bei RB Leipzig

Der Neuzugang durchlief eine Reihe von Stationen in seiner Jugend. Neben Waldhof Mannhein und dem 1. FC Kaiserlautern war Stierlin auch für die Jugendmannschaften von RB Leipzig aktiv, spielte unter anderem in der U19-Bundesliga für die Leipziger. Für RB durfte der wuchtige Spieler auch zweimal in der Europa-League-Qualifikation ran.

Der 1,82 Meter große Mittelfeldspieler absolvierte bereits 128. Drittligapartien für Unterhaching und den MSV Duisburg.

Bei RB Leipzig schaffte es Stierlin bis in den Bundesliga-Kader - eingesetzt wurde er aber nicht.

HFC-Test gegen Lok am Freitag im Livestream

Der HFC ist bei der Regionalliga-Saisoneröffnung am 25. Juli (20:20 Uhr im MDR FERNSEHEN) beim Chemnitzer FC zu Gast. Zuvor steigt noch ein Testspiel am Freitag (19.07.2024, ab 18:30 Uhr im Sport-im-Osten-Livestream) gegen Lok Leipzig.

twe / pm