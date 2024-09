Fußball | Live bei Sport im Osten Goldener Oktober: Drittliga-Ostknaller, Leipziger Derby und mehr Stand: 17.09.2024 19:20 Uhr

Vollgepackter Fußball-Herbst bei SPORT IM OSTEN. Im Oktober übertragen wir sieben Spiele aus der 3. Liga und der Regionalliga. Mit dabei zahlreiche Traditionsduelle und Derbys. Dazu gibt es auch die HBL zu sehen.

Fünf Regionalliga-Partien und zwei Drittliga-Spiele im Oktober: SPORT IM OSTEN überträgt im Herbst zahlreiche Spitzen- und Traditionsduelle im TV und im Livestream. Mit dabei unter anderem Erzgebirge Aue, Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Lok Leipzig, Carl Zeiss Jena, der Hallesche FC und Chemie Leipzig. Dazu kommt noch ein Ostduell in der Handball Bundesliga.

Lok gegen Chemie am 6. Oktober

Gleich das erste Oktober-Wochenende bringt drei echte Ostknaller: Am Samstag, 5. Oktober, zeigen wir das Drittliga-Duell zwischen Aufstiegs-Mitfavorit Erzgebirge Aue und Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Außerdem überträgt SPORT IM OSTEN am Samstag das Regionalliga-Top-Duell zwischen Drittliga-Absteiger Hallescher FC und Carl Zeiss Jena. Am Sonntag folgt das ewig junge Duell der Leipziger Stadtrivalen Lok gegen Chemie.

Zwischen Lok und Chemie geht es immer wieder emotional zu.

SCM gegen SC DHfK am 20. Oktober

Im Oktober haben wir zudem den alten Oberliga-Klassiker BFC gegen Lok (19. Oktober) und Zwickau gegen Jena (26. Oktober) im Programm. Dazu zeigt SpiO den Auftritt von Rot-Weiss Essen im Harbig-Stadion in Dresden am 20. Oktober. Im Anschluss geht es dann auf die Platte und in die HBL: Der SC Magdeburg empfängt den SC DHfK Leipzig elbabwärts.

Die Live-Spiele in der Übersicht

Samstag, 5. Oktober



Sonntag, 6. Oktober



14:05 Uhr: Regionalliga Nordost – 1. FC Lok Leipzig vs. BSG Chemie Leipzig

Samstag, 19. Oktober



14:05 Uhr: Regionalliga Nordost – Chemnitzer FC vs. VFC Plauen

16 Uhr: Regionalliga Nordost – BFC Dynamo vs. 1. FC Lok Leipzig

Sonntag, 20. Oktober



Samstag. 26. Oktober



14:05 Uhr: Regionalliga Nordost – Hallescher FC vs. ZFC Meuselwitz

SpiO