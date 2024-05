Basketball | DBBL Gisa Lions MBC verabschiedet acht Spielerinnen um Co-Kapitänin Schinkel Stand: 14.05.2024 11:09 Uhr

Mit dem dritten Platz in der abgelaufenen Bundesligasaison blickt der Gisa Lions MBC auf eine bemerkenswerte Spielzeit zurück. Nun wurden die ersten Personalentscheidungen für die kommende Saison verkündet - unter anderem geht die Co-Kapitänin und die Assistenztrainerin.

Die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC verabschieden sich von acht Spielerinnen. Neben der bisherigen Mannschaftskapitänin Joyce Cousseins-Smith, deren Karriereende bereits bekannt war, werden auch Co-Kapitänin Laura Schinkel, Courtney Warley, Anissa Pounds, Aleksandra Makurat, Elea Gaba, Meret Kleine-Beek und Lilly Oswald die Hallenserinnen verlassen. Das teilte der Verein am Dienstag (14. Mai 2024) mit.

Der Abgang von Kapitänin Joyce Cousseins-Smith stand bereits länger fest.

Schinkel sucht neue Herausforderung

Besonders der Verlust von Schinkel schmerzt. Die gebürtige Hallenserin spielte insgesamt neun Jahre in der Profimannschaft der Lions und erzielte in der 1. und 2. Bundesliga mehr als 1.000 Punkte. Nun will sich die 24-Jährige einer neuen Herausforderung stellen. Es sei "an der Zeit, etwas Neues zu sehen und etwas Neues zu erleben. Ein Tapetenwechsel wird mir guttun", wird Schinkel in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins zitiert. Wohin es sie verschlägt, ist noch offen. MBC-Geschäftsführer Martin Geissler bekräftigte, dass für Schinkel "die Tür für eine Rückkehr jederzeit offen" steht.

Auch Kleine-Beek, Gaba und Oswald haben sich entschlossen, in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Gisa Lions aufzulaufen. Pounds und Makurat haben dagegen kein neues Vertragsangebot erhalten. Die 25-jährige Warley, vergangene Saison zweitbeste Korbschützin und beste Rebounderin des Teams, will im Profisport künftig kürzertreten.

Vertragsverhandlungen laufen

Der Vertrag von Taylah Simmons hat sich indes automatisch um eine weitere Saison verlängert. Mit Taylor Robertson, Emma Stach und Lotta Stach laufen noch Gespräche über mögliche Vertragsverlängerungen.

Eine Änderung wird es auch im Trainerteam geben. Die bisherige Assistenztrainerin Sandra Rosanke wechselt zu einem anderen Verein, wird aber weiterhin in der Mitteldeutschen Basketball Academy (MBA) tätig sein. Die Position des Assistenten von Headcoach Timur Topal soll in Kürze neu besetzt werden.

Topal: "Es war eine tolle Saison"

Die Gisa Lions hatten es in der abgelaufenen Spielzeit bis ins Playoff-Halbfinale geschafft. Gegen den späteren Meister Alba Berlin musste man erst in einem dramatischen vierten Spiel (65:68) die Segel streichen. Nach dem knappen Ausscheiden hatte sich Headcoach Topal voller "stolz" über seine Mannschaft geäußert: "Es war ein tolles Spiel, es war eine tolle Saison."

