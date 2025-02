Nordische Ski-WM | Skispringen Freitag holt mit Silber erste Medaille für das deutsche Team Stand: 28.02.2025 15:36 Uhr

Jubel bei Selina Freitag: Die Sächsin ist bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim auf der Normalschanze zu Silber gesprungen. Sie musste sich einmal mehr ihrer slowenischen Dauerrivalin geschlagen geben.

Freitag kann sich damit über die ersten WM-Einzelmedaille ihrer Karriere freuen. Vor zwei Jahren in Planica hatte sie bereits zwei Mal Gold im Team und im Mixed-Team gewonnen. Die 23-Jährige aus Aue kam am Freitag (28. Februar 2025) auf 99 und 103,5 Meter und musste sich damit nur Nika Prevc aus Slowenien geschlagen geben. Bronze ging an Lokalmatadorin Anna Odine Ström.

Selina Freitag jubelt nach der Landung.

Titelverteidigerin Schmid hinter den Erwartungen

Katharina Schmid musste ihre Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung bereits nach dem ersten Sprung aufgeben. Sie war beim Absprung zu spät und landete so bereits bei 90 Metern. Auch im zweiten Durchgang erwischte sie keinen guten Sprung und fiel noch um fünf Positionen nach hinten. Damit beendete sie den Wettkampf als 19. Agnes Reisch kam nach Sprüngen auf 92 und 99 Metern unter die besten Zehn.

Die Ruhlaerin Juliane Seyfarth schaffte es bei ihrer fünften WM-Teilnahme nicht über Rang 27. Nach 90 Metern im ersten Durchgang fiel sie im Finale nach 85,5 Metern noch drei Plätze zurück. Nicht an den Start gehen konnte Luisa Görlich. Die Springerin vom WSV 08 Lauscha hatte sich am Donnerstag in der Qualifikation bei einem Sturz eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird bei dieser WM nicht mehr antreten können.

SpiO