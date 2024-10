Basketball | Bundesliga Frauen-Teams von Syntainics MBC und ChemCats kooperieren Stand: 08.10.2024 13:17 Uhr

Es ist eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren sollen. Erstligist MBC kann junge Spielerinnen bei den ChemCats Praxis sammeln lassen. Umgedreht können Chemnitzer Spielerinnen in der DBBL aushelfen.

Zwei starke Frauen-Basketball-Vereine aus Mitteldeutschland kooperieren. Der Syntainics MBC und die ChemCats Chemnitz werden in Zukunft zusammenarbeiten. Der Zweitligist aus Chemnitz wird offizielles Farmteam des Erstligisten. Das teilte der MBC am Dienstag mit. Der Vertrag ist unbefristet und so lange gültig, wie beide Teams in unterschiedlichen Ligen spielen.

Beide Teams sollen profitieren

Ziel der Vereinbarung sei demnach "die nachhaltige Förderung des Leistungssports und die Ausbildung junger Basketballerinnen in der Region Mitteldeutschland". Die Clubs werden künftig Talente entsprechend ihres Leistungsstandes auszutauschen. So könnten im Rahmen der U24-Regelung Talente der ChemCats mit der MBC-Erstliga-Mannschaft mittrainieren. Zugleich könnten junge Lions-Spielerinnen bei den Chemnitzerinnen in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. Praktische Umsetzung fand die Vereinbarung bereits beim Heimspiel des MBC gegen Keltern, als die Chemnitzerin Nicola Lubecka aushalf.

Die Chemnitzerin Nicola Lubecka (re.) half bereits beim MBC aus.

"Wollen Frauensport in Ostdeutschland stärken"

"Durch die Kooperation wollen wir den Frauensport in Ostdeutschland weiter stärken und den Athletinnen optimale Fördermöglichkeiten bieten. Durch die konzeptionelle Verzahnung kann den Spielerinnen beider Clubs eine tolle Perspektive im Leistungssport in Heimatnähe geboten werden", erklärte der Sportdirektor der Frauenmannschaft des Syntainics MBC, Mario Zurkowski.

SpiO/pm