Fußball | Regionalliga FC Eilenburg beendet Durststrecke bei Hertha Zehlendorf Stand: 02.11.2024 15:05 Uhr

Riesen-Erleichterung beim FC Eilenburg: Beim Aufsteiger Hertha Zehlendorf glückte der erste Auswärtssieg. In einem umkämpften Spiel traf Joker Luis kurz vor dem Abpfiff.

Der FC Eilenburg hat das "Sechs-Punkte-Spiel" beim Aufsteiger Hertha Zehlendorf gewonnen. Jonas Marx und Benjamin Luis trafen am Samstag (1. November) beim umkämpften 2:1-Sieg in der Hauptstadt. Für die Schützlinge von Sascha Prüfer war es der erste Auswärtssieg. Mit elf Punkten bleiben die Nordsachsen Vorletzter, halten aber Anschluss an das untere Mittelfeld.

Beide Mannschaften gingen mit einer langen Negativserie in das Spiel. Das Witzige dabei: Die letzten Siege glückten gegen den FSV Luckwalde. Zehlendorf besiegte das Schlusslicht am 10. September, Eilenburg am 21. August.

Viel Kampf und Krampf

Logisch, dass nach dieser Durststrecke kein Samba-Kick zu erwarten war. Stattdessen bestimmten viel Kampf und Krampf die erste - oft zerfahrene - erste Halbzeit. Die Eilenburger, die in dem "Sechs-Punkte-Spiel" (Trainer Prüfer) auf die erfahrenen Michael Schlicht (gesperrt) und Alexander Vogel (Oberschenkel) verzichten mussten, hatten die besseren Ansätze und zumindest ein, zwei gute Torannäherungen.

Marx trifft - Polat antwortet

Die Führung entsprang einem krassen Schnitzer von Wilton. Der Berliner Innenverteidiger hatte Probleme bei der Ballannahme, Marx roch den Braten, stibitze den Ball und schob mit links von der Strafraumkante zum 1:0 für Eilenburg ein.

Doch wie gewonnen, so zerronnen. Im Gegenzug vertändelte Tom Weiß den Ball, Hertha spielte Torjäger Serhat Polat frei, der auf der linken Seite in den Strafraum ging und den Ball aus acht Metern über Eilenburgs Schlussmann Jean-Marie Plath in die Maschen jagte: 1:1 (33.). Sein achter Saisontreffer!

Joker Luis schießt Eilenburg zum Sieg

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Beide Mannschaften rieben sich in Zweikämpfen auf, erspielten sich aber kaum klare Torchancen und probierten es vergeblich mit Fernschüssen.

Einmal hielt der mitgereiste Eilenburger Anhang aber den Atem an. Nach einer Kombination der Top-Torjäger Polat und Abdulkadir Beyazit tauchte Beyazit frei vor Jean-Marie Plath auf. Eilenburgs Schlussmann machte sich groß und hielt, den Abpraller köpfte Beyazit haarscharf vorbei (69.).

FC Eilenburg - glückselig nach dem zweiten Saisonsieg.

Als alles schon nach einem Remis aussah, schlug der eingewechselte Luis zu. Nach einer Ecke von Moritz Kretzer segelte der Berliner Torhüter Jasper Kühn am Ball vorbei, Luis lauerte am zweiten Pfosten, hatte sogar Zeit, sich den Ball zurecht zulegen und schoss unhaltbar mit der Innenseite unter die Latte. "Das war Balsam für die Seele. Der November geht gut los", freute sich Sportchef Stephan Hofmann.

Ausblick

Für die Eilenburger geht der Kampf um den Klassenerhalt am Samstag (9. November, 13 Uhr im Ticker) gegen Greifswald weiter. Auf Hertha 03 Zehlendorf wartet am Sonntag ein Kurztrip: Es geht zum FC Viktoria Berlin.

Sanny Stephan