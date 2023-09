Fußball | 3. Liga Ex-Fußballprofi Pannewitz wird doch kein Käfig-Kämpfer Stand: 19.09.2023 14:55 Uhr

Kevin Pannewitz war eines der größten Talente im deutschen Fußball, allerdings nicht frei von Eskapaden und Gewichtsproblemen. Bis 2019 war er in Jena am Ball. Jetzt scheiterte sein Versuch, Käfig-Kämpfer zu werden.

Der Käfigkampf der früheren Fußball-Bundesliga-Profis Kevin Pannewitz und Martin Fenin ist geplatzt. "Das Projekt wurde seitens Oktagon abgebrochen, aufgrund diverser Gründe. Ich finde es sehr schade, es hat 'ne Menge Spaß gemacht", schrieb der 31-jährige Pannewitz, der bis 2019 bei Carl Zeiss Jena unter Vertrag stand, bei Instagram.

Oktagon MMA hatte den Kampf ausrichten sollen. Auch die Agentur, mit der Pannewitz im Vorfeld des für September geplanten Kampfes zusammengearbeitet hatte, bestätigte die Absage am Dienstag. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Dabei wollte Pannewitz der Welt mal wieder beweisen, dass "man alles schaffen kann, wenn man es wirklich will". Für den Kampf im Gewichtslimit bis 83 kg hätte das einstige Supertalent stark abnehmen müssen. Vor Trainingsbeginn wog er 139 Kilogramm.

Bis 2019 für Jena am Ball

Sein Gewicht wurde Pannewitz wohl auch bei seinem unfreiwilligen Abschied von der Drittligabühne im Januar 2019 zum Verhägnis. Damals war Pannewitz mit deutlichem Übergewicht aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt. Jena warf den Mittelfeldspieler daraufhin raus. Pannewitz klagte gegen den Grund: "Zu viele Pfunde auf der Waage." Beide Seiten einigten sich außergerichtlich.

Es war nicht einzige Eskapade, die sich der gebürtige Berliner in Jena-Paradies leistete. Im Herbst 2018 war er für eine Woche freigestellt worden, weil er offenbar betrunken zum Training erschienen war. Der FCC erklärte lediglich, dass es sich um "disziplinarische Gründe" handele. Wenig später folgte der Rauswurf.

Mit 17 Zweitliga-Debüt in Rostock

Die Laufbahn von Pannewitz glich einem Wellental. Mit 17 Jahren hatte der Defensivmann sein Zweitligadebüt bei Hansa Rostock gefeiert und wurde zu Lehrgängen der U19-Nationalmannschaft eingeladen. Zudem stand er schon beim Bundesligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag.

2018: Kevin Pannewitz beim FC Carl Zeiss Jena.

Danach fiel er immer wieder durch Exzesse auf. Zwischenzeitlich brachte er rund 125 Kilogramm auf die Waage. Vor seiner Zeit in Jena kickte Pannewitz, der auch als Straßenfeger in Berlin arbeitete, in der sechsten Liga beim Oranienburger FC. Seit seinem Abschied von Drittliga-Bühne war "Panne" unterklassig - u.a. beim mit Ex-Fußballprofis und Internet-Stars gespicktem Berliner Verein Delay Sports am Ball. 2020 gewann er als Sieger der RTL-Sendung "Kampf der Realitystars" 50.000 Euro.

sst/sid/dpa