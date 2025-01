Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue schlägt sich wacker im XL-Test gegen Zweitligisten Stand: 07.01.2025 15:38 Uhr

Einstand geglückt für Jens Härtel: Nach 2x60 Minuten hat es im Testspiel zwischen Erzgebirge Aue und dem SSV Ulm keinen Sieger gegeben.

Erzgebirge Aue hat sich in einem Testspiel im türkischen Belek mit einem Remis vom SSV Ulm 1846 getrennt. Nach zwei Halbzeiten mit je 60 Minuten Spielzeiten hieß es am Dienstagnachmittag (7. Januar 2025) gegen den Zweitligisten 2:2 (1:2).

Der neue Auer Cheftrainer Jens Härtel schickte dabei zwei unterschiedliche Mannschaften in den Hälften auf das Feld, um so vielen Spielern wie möglich Einsatzzeit zu geben. Bereits nach vier Minuten ging der FCE nach starker Vorarbeit von Mika Clausen und einem 60-Meter-Solo durch Sean Seitz mit 1:0 in Führung. Doch Ulm konnte das Spiel durch zwei Treffer von Maurice Krattenmacher (11.) und Semir Telalovic (30.) noch in der ersten Halbzeit drehen.

Aues Omar Sijaric trifft zum 2:2 Ausgleich

Im zweiten Durchgang gelang Aue nach 76 Minuten der Ausgleich. Boris Tashchy schickte Omar Sijaric, der sich gegen zwei Gegenspieler behauptete und den Ball trocken am SSV-Keeper vorbei ins lange Eck schob. Am Freitag steht für Aue der nächste Test an, dann geht es gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau.

SpiO