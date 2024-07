Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue gibt Entwarnung bei Sean Seitz Stand: 22.07.2024 12:45 Uhr

Nach der jüngsten verletzungsbedingten Auswechslung von Sean Seitz kann Erzgebirge Aue aufatmen. Der Offensivspieler wird nicht wie befürchtet länger ausfallen.

Seitz war bei der Testspielniederlage am vergangenen Samstag (20. Juli 2024) gegen Carl Zeiss Jena in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt worden. Zuvor hatte Jenas Nils Butzen den 22-Jährigen in einem Zweikampf am rechten Knöchel getroffen.

Seitz bereits wieder im Lauftraining

Der befürchtete Bänderriss im Sprunggelenk stellte sich nach Informationen von SPORT IM OSTEN nun aber nur als Dehnung heraus. Seitz ist bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen und könnte bereits zum Start in die neue Drittligasaison am 3. August gegen Hannover 96 II (14 Uhr im Ticker und live hören) auf dem Platz stehen.

Wie wichtig der Offensivakteur für Aue ist, bewies Seitz jüngst mit seinem Ausgleichstreffer im Testspiel gegen Borussia Dortmund. In der vergangenen Saison schenkte ihm FCE-Trainer Pavel Dotchev in 32 Drittligaspielen das Vertrauen, wobei Seitz fünf Treffer und drei Vorlagen gelangen.

SpiO/jsc