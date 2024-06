Eishockey | DEL 2 Eispiraten Crimmitschau sichern sich Ex- Nationalspieler Sacher Stand: 13.06.2024 22:22 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau haben einen Abwehr-Routinier zurück nach Sachsen geholt: Mirko Sacher kommt von DEL-Klub Augsburger Panther.

Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau hat zur Spielzeit 2024/25 einen prominenten Neuzugang unter seine Fittiche genommen. Der 32-jährige Verteidiger Mirko Sacher wechselt von den Augsburger Panther aus der DEL an die Waldstraße. Das gaben die Westsachsen am Donnerstag bekannt.

Nationalspieler und 97 DEL-Scorer

Der 1,81 Meter große und 83 Kilogramm schwere Routinier, der mit seinem Potenzial zu den Top-Verteidigern der DEL2 zählen könnte, soll die Hintermannschaft der Eispiraten vor allem mit seiner Erfahrung weiter stabilisieren. Der Rechtsschütze, der auch ein Länderspiel für Deutschland bestritt, kommt in 373 DEL-Partien auf 22 Treffer und 75 Vorlagen.

Sacher: "Nur Gutes über Crimmitschau gehört"

"Ich hatte wirklich sehr gute Gespräche und habe zudem nur Gutes über Crimmitschau und die Organisation der Eispiraten gehört. Ich kenne Crimmitschau und den Sahnpark auch selbst noch gut, bislang natürlich nur als Gegner. Ich möchte nun alles geben, um so viele Spiele wie möglich mit den Eispiraten gewinnen und eine noch bessere Saison zu spielen, als im Vorjahr", erklärte Sacher.

Auch schon in Dresden aktiv

Der in Freiburg geborene Mirko Sacher erlernte das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt, spielte dort bereits früh in der zweiten Liga und schaffte über die Schwenninger Wild Wings schließlich den Sprung in die DEL, in welcher der Abwehrmann außerdem für die Krefeld Pinguine und zuletzt für die Augsburger Panther auflief. Der Verteidiger, der 2019 für Deutschland auflief, trug zwischen 2015 und 2017 auch das Trikot der Dresdner Eislöwen. Für das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt, den EHC Freiburg und die Schwenninger Wild Wings absolvierte Sacher zusätzlich 331 Zweitligaspiele. Dabei gelangen im 38 Tore und 63 Assists.

cke