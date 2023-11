Handball | 2. Bundesliga EHV Aue - Trainerwechsel zeigt Wirkung Stand: 11.11.2023 20:10 Uhr

Nach vier Niederlagen in Serie ist dem EHV Aue am Samstag mal wieder ein Erfolg geglückt - und zwar mit Interims-Trainergespann an der Seitenlinie. Leidtragender: der TuS N-Lübbecke.

Nur Tage nach der Freistellung des bisherigen Cheftrainers Stephan Just ist dem EHV Aue gegen den TuS N-Lübbecke ein echter Befreiungsschlag geglückt. Die Sachsen, die interimsweise von Co-Trainer Philipp Braun und Torwarttrainer Michael Hilbig verantwortet werden, setzten sich am Samstag beim früheren Bundesligisten mit 23:17 (16:13) durch.

Nach zuletzt vier Pleiten in Serie präsentierte sich der EHV in allen Belangen verbessert, fuhr ungefährdet den zweiten Saisonsieg ein und gab damit die Rote Laterne an den Tus Vinnhorst ab.

Die besten Torschützen für Aue waren Dieudonne Mubenzem und Elias Gansau mit je sechs Toren. Dominik Ebner traf achtmal für den TuS.

