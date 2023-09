Handball | 2. Bundesliga EHV Aue kassiert nächste Pleite in Dormagen Stand: 30.09.2023 20:37 Uhr

Auch im fünften Anlauf bleibt der EHV Aue ohne Punkte. Im Kellerduell bei der TSV Bayer Dormagen zeigten die Sachsen eine erschreckende zweite Halbzeit, nachdem Anfangs das Glück im Abschluss fehlte.

Das Team von Stephan Just hat in Dormagen mit 17:26 (9:12) verloren. Aue hat in der ersten Halbzeit gut mitgehalten, hatte Pech im Abschluss. Nach dem Seitenwechsel hat der EHV nachgelassen und die nächste Klatsche kassiert.

Staffan Peter brachte die Sachsen nach fünf Minuten in Führung (2:1), danach liefen die Erzgebirger fast immer einem Rückstand hinterher. Vor allem Joshua Reuland bekam der EHV nicht in den Griff, er kam am Ende auf neun Tore bei zehn Versuchen. Aue scheiterte entweder an Keeper Christian Ole Simonsen, dem Pfosten oder am eigenen Unvermögen. Mit einem knappen Rückstand ging es in die Kabine. Danach wirkten die Gäste wie ausgewechselt, kassierten sechs Tore ohne eigenen Treffer und lagen mit 10:18 zurück (42. Minute). Davon erholten sich die Auer nicht mehr, auch wenn Sebastian Paraschiv (vier Tore insgesamt, genau so viele wie Jakob-Jannis Leun) endlich ein paar schwere Würfe im Kasten unterbrachte. Aue bleibt auch nach fünf Partien ohne Punkt und hält die rote Laterne.

___

jar