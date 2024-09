Boxen | WBO-EM-Kampf in Chemnitz Dzemski vs. Hannig: Zwei Väter, zwei Söhne, ein Duell Stand: 23.09.2024 18:20 Uhr

Anfang November geht es im Halbschwergewicht um den EM-Gürtel eines Weltverbandes. Das Duell verspricht aber noch mehr - es ist auch ein Kampf mit Familiengeschichte.

Dieser Boxkampf um den WBO-EM-Gürtel im Halbschwergewicht ist ein besonderes Duell, in gewisser Weise eine Familienangelegenheit: Dzemski gegen Hannig heißt es am 2. November 2024 im Chemnitzer Kraftverkehr. Und damit sind nicht nur die beiden Boxer gemeint.

Hannig: "Emotional eine Herausforderung"

Der Fight Tom Dzemski gegen Nick Hannig ist auch das Duell der Väter und Trainer Dirk Dzemski und Andreas Hannig. Die Dzemskis sind rund 20 Jahre ein Boxer-Team, die Hannigs sogar rund 30 Jahre. "Emotional ist das eine Herausforderung, jeder will zeigen, dass er der Bessere ist", blickt Vater Hannig auf den Kampf seines 38-jährigen Sohnes gegen den mehr als zehn Jahre jüngeren Dzemski. "Nick kenne ich gut. Ich freue mich auf den Kampf", so Dirk Dzemski, der über die Hannigs sagt: "Ein cooles Duo. Ich weiß, wie es ist, als Papa im Ring."

Dzemski kehrt an Ort einer Niederlage zurück

Dzemski-Sohn Tom kehrt in seinem 24. Kampf an den Ort einer Niederlage zurück. In Chemnitz verlor er im April 2023 gegen den Franzosen Daniel Blenda Dos Santos. "Der letzte Kampf ist abgehakt. Es war ein toller Fight gegen einen starken Gegner, der jetzt Europameister geworden ist", so Dirk Dzemski. Auch Boxer Tom verspricht: "Ich freu mich. Ich bin aus dem letzten Kampf gestärkt hervorgegangen."

Duell auf Augenhöhe?

Sportlich verspricht das Duell Dzemski gegen Hannig ein enger Kampf zu werden. Dzemski ist mit 1,84 Metern einen halben Kopf größer als sein Kontrahent. Dzemski hat von 23 Kämpfen 21 gewonnen, Hannig von 15 Kämpfen 13 gewonnen und ein Remis erreicht. In der unabhängigen Box-Weltrangliste sind beide Boxer als 90. (Hannig) und 112. (Dzemski) nicht weit auseinander.

"Freue mich auf spannendes Duell"

"Ich freue mich auf ein spannendes Duell. Zwei deutsche Jungs, beide recht bekannt. Die Nachfrage ist größer", so Trainer und Vater Andreas Hannig. "Ich freue mich, dass man sich auf Augenhöhe begegnet." Zu seinen Reichweitennachteilen sagt Sohn Hannig: "Für mich ist es nichts Neues, ich bin immer der kleinere Mann. Im Sparring werde ich mir Gegner suchen, die Tom ähneln."

Dirk Dzemski: "Alle Vorteile bei Tom"

Tom Dzemski weiß über Hannig: "Ein cooler, lässiger Typ. Ich weiß um seine Stärken. Ich glaube nicht, dass er so cool und lässig im Ring sein wird. Ich glaube, da wird er nach vorn gehen und sein Bestes versuchen." Trainer Dirk Dzemski ist siegessicher: "Der Gegner ist deutlich kleiner, er ist älter, das ist auch ein Vorteil von Tom. Er ist zehn Jahre jünger. Das wird man an dem Abend sehen: Er ist größer, jünger, dynamischer, hat mehr Power, alle Vorteile liegen bei ihm."

Dirk Hofmeister