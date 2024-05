3. Liga Dynamo nach Erfolg über Duisburg im DFB-Pokal dabei Stand: 18.05.2024 15:36 Uhr

Dynamo Dresden hat in der 3. Liga einen versöhnlichen Abschluss gefeiert. Die Schwarz-Gelben schlugen Absteiger MSV Duisburg klar und qualifizierten sich für den DFB-Pokal.

Die SG Dynamo Dresden hat sich zum Abschluss in der 3. Liga Rang vier und damit einen Platz im DFB-Pokal gesichert. Das Team von Interimstrainer Heiko Scholz bezwang Absteiger MSV Duisburg am Samstag klar mit 4:0.

Rang vier war kurz mal weg

Die Partie hatte Dynamo von Beginn an im Griff. Etwas Bangen war dennoch angesagt. als Platz vier wegen der Führung von Saarbrücken in Regensburg nach rund zehn Minuten kurz weg war. Dann stellte Dresden aber schnell die Weichen auf Sieg. Der würde auf jeden Fall zum DFB-Pokal-Platz führen.

Doppelschlag zum schnellen 2:0

Zunächst staubte Mittelfeldabräumer Paul Will mit dem rechten Fuß ab (14.). 63 Sekunden später erhöhte Jakob Lemmer, der einen Pass von Youngster Jonas Oehmichen in den Strafraum nutzte (15.). Sieben Minuten später jagte Lemmer eine abgewehrte Ecke an den rechten Pfosten. Dann rasselten Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke sowie die Duisburger Max Braune und Tobias Fleckstein in der Luft zusammen (28.). Kutschke und Braune mussten kurz vor der Pause raus. Davor hatte Stefan Kutschke noch seine Highlight-Momente.

Jonathan Meier (Mi.) und der Ex-Dresdner Alexander Esswein im Zweikampf.

Kutschke legt nach Banner nach

Zunächst präsentierten die Fans ein Banner (35.): "Identität bewahren - Kutschke verlängern". Und der 35-Jährige gab die Streicheleinheit postwendend zurück: Indem er fast von der Grundlinie abgefälscht Braune überwand (38.). Lewald hatte mit einem Solo den Treffer klasse vorbereitet. Der Ex-Dresdner Alexander Esswein schob beim einzigen Gäste-Abschluss den Ball knapp am langen Pfosten vorbei (36.).

Auch nach Wechsel ging es nur auf das MSV-Tor

Nach der Pause blieb es ein Spiel auf ein Tor. Und es dauerte auch nicht lange zum 4:0. Lemmer drückte eine Flanke von Niklas Hauptmann am Fünfer ein (51.). Tony Menzel hätte bei seinem Heimspieldebüt fast noch für einen Treffer gesorgt, aber Torwart Vincent Müller rettete bei dem abgefälschten Abschluss glänzend (69.). Zehn Minuten vor dem Ende lautete das Torschussverhältnis 26:1. In einem Duell zweier Liga-Konkurrenten ist solch eine Bilanz nur selten.

Kurios: Durch das Erreichen von Platz vier ist auch Erzrivale Aue, Gegner im Sachsenpokal-Finale, vorzeitig für den DFB-Pokal qualifiziert. Gutes Omen für Dynamo? Für das Tor verpflichte man in dieser Woche den diesjährigen Pokalhelden Tim Schreiber, der es bis ins Halbfinale schaffte.

cke