Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden zum Jahresauftakt gegen "richtig harten Brocken" Stand: 19.01.2025 08:46 Uhr

Erster gegen Sechster zum Rückrundenstart. Dynamo Dresden muss am Sonntag gegen Viktoria Köln ran, die erst in dieser Woche den Stadtrivalen FC an den Rand einer Niederlage brachte. Und: Dynamo hat noch einen Neuzugang.

Ein echter Härtetest gleich zum Auftakt des neuen Jahres. Wenn Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden am Sonntag (19. Januar, 13.30 Uhr, im Live-Ticker und komplett live hören) auf den Tabellen-Sechsten Viktoria Köln trifft, dann "wird das eng". Davon ist zumindest Dresdens Coach Thomas Stamm überzeugt. Denn: "Das ist eine sehr gute Mannschaft. Köln ist sehr gut eingestellt, spielt einen sehr intensiven Fußball. Das wird uns alles abverlangen", erklärte der 41-Jährige am Freitag (17. Januar 2025) auf der Pressekonferenz vor dem zehnten Heimspiel der Saison.

SpiO-Grafik Viktoria Köln - SG Dynamo Dresden

Testspiel: Viktoria führt 2:0 gegen FC

Die Intensität der Viktoria bekam erst in dieser Woche der große Stadtrivale zu spüren. In einem Testspiel gegen Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln führte die "kleine Viktoria" zur Pause 2:0. Erst durch eine Steigerung nach der Pause, einem Viktoria-Eigentor und einem späten Elfmeter konnte der "Effzeh" das Spiel noch 3:2 drehen. Dynamo-Trainer Stamm weiß: "Das wird ein richtig harter Brocken."

Mit einer Serie von drei Siegen in Folge und 6:1-Toren ist Köln in die kurze Winterpause gegangen. Das Team vom früheren Dynamo-Trainer Olaf Janßen (2013-2014) stellte dabei einen neuen Vereins-Rekord auf, schaffte mit 29 Punkten die beste Drittliga-Hinrunde der Geschichte.

Viktoria-Coach Janßen: "Top, top, top"

Zum Rückrunden-Auftakt gegen Dresden kann Janßen nun auch wieder auf die Offensivspieler Donny Bogicevic und Robin Velasco setzen, die im Herbst verletzungsbedingt noch lange gefehlt hatten. "Wir waren in der kurzen Winterpause sehr fleißig", sagte Janßen zur Integration der Langzeitverletzten auf der Kölner Pressekonferenz am Donnerstag. "Das konnte man in den ersten 60 Minuten gegen Köln sehen. Da haben es die Jungs top, top, top gemacht. Das gibt ein Stück weit Vertrauen."

Köln war wie auch Dresden in der Winterpause in der Türkei. Ein Trainingslager, das das Janßen-Team teilweise mitfinanzierte. Und das der von Stamm analysierten mannschaftlichen Geschlossenheit sicher nicht abträglich war. "Man sieht einen Fortschritt im Vergleich zum Sommer", so der Dynamo-Coach über den Gast aus dem Rheinland.

Köln: Schon zehn Standard-Gegentore

Anfällig ist die Viktoria aber nach wie vor bei Standards: Von den 26 Gegentoren fielen zehn nach ruhendem Ball. "Das ist in der Liga leider sehr schlecht. Da müssen wir uns weiterentwickeln", sagte Kölns Innenverteidiger Lars Dietz. Daher habe man die Standardverteidigung im Winter speziell trainiert. Das Hinspiel zum Saisonstart gewann Dynamo Dresden übrigens 2:1 – auch durch ein Standardtor.

Dynamo: Verteidiger Sterner fehlt verletzt

Beim Hinspiel dabei war noch Offensivmann Oliver Batista Meier, der im Winter um einen Wechsel nach Ulm bat und Dresden schließlich auch verließ. Auch Kyu-hyun Park wechselte nach eigenem Wunsch, ging zurück nach Südkorea. "Beide Wechsel waren nicht geplant", sagt Stamm rückblickend. "Aber wenn Du Spieler hast, die einen Wechselwunsch äußern, tust Du gut daran, mit ihnen zu sprechen. Entscheidend ist die Identifikation. Am Ende hast Du einen Spieler, der nicht hier sein möchte."

In Dresden wohl fühlt sich der von Holstein Kiel ausgeliehene Abwehrspieler Jonas Sterner. Er wird gegen Köln aber genauso fehlen wie Offensivkraft Jonas Oehmichen. Sterner zog sich zuletzt eine Sprunggelenksverletzung zu, und fehlt laut Stamm "Vielleicht ein Spiel, vielleicht zwei oder drei. Aber nicht länger." Oehmichen zog sich noch im alten Jahr eine Schulterverletzung zu.

Auf die Sterner-Position könnten Claudio Kammerknecht oder Jan-Hendrik Marx rücken. Laut Stamm hätten es beide Spieler "in dieser Woche gut gemacht. Um sie wird es sich drehen" bei der Frage nach dem Sterner-Ersatz. Zudem seien die Winter-Neuzugänge Andi Hoti (Abwehr) und Dominik Kother (Angriff) eine Option.

Paderborn-Leihe Baur.

Dynamo leiht Zweitliga-Spieler für das Mittelfeld aus

Noch am Freitag vermeldete Dresden zudem einen Neuzugang: Mika Baur kommt von Zweitligist Paderborn. Der Mittelfeldspieler wird zunächst ausgeliehen. Der 20-Jährige kickte bereits in 61 Drittliga-Spielen. Dynamo-Coach Stamm kennt den Flügelspieler aus gemeinsamen Zeiten im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg.

Dirk Hofmeister