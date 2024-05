Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden holt Saarbrücker Pokalheld Schreiber in die Heimat zurück Stand: 14.05.2024 16:08 Uhr

Tim Schreiber kehrt zurück in seine Heimat und spielt ab der kommenden Saison für Dynamo Dresden. Der Torhüter lief zuletzt für den 1. FC Saarbrücken auf, mit dem er es bis ins DFB-Pokal-Halbfinale geschafft hatte.

Wie Dynamo Dresden am Dienstag (14. Mai 2024) bekannt gab, läuft Torhüter Tim Schreiber ab der kommenden Saison für die SGD auf.

Schreiber ist aktuell noch von RB Leipzig an den 1. FC Saarbrücken ausgeliehen. Dort sorgte der 22-Jährige mit seinen Teamkollegen vor allem im DFB-Pokal für Furore: Auf dem Weg ins Halbfinale schalteten die Saarländer Bundesligateams wie den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aus.

Schreiber: "Voller Vorfreude auf die Zeit in Dresden"

Für Schreiber ist der Wechsel zu Dynamo Dresden eine Rückkehr in die Heimat. In Freital geboren, spielte er beim SC Borea Dresden, bevor er ins Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig ging. Von dort ist Schreiber in den vergangenen Jahren immer wieder ausgeliehen worden. Der Hallesche FC, Holstein Kiel und zuletzt Saarbrücken zählten bereits auf seine Dienste. So kommt der Torhüter auf zehn Spiele in der 2. Bundesliga sowie 49 Partien in der 3. Liga.

Tim Schreiber bei seiner Vertragsunterschrift in Dresden.

Schreiber selbst freut sich auf die Zeit bei Dynamo: "Der Verein hat für mich nicht nur aufgrund meiner Heimat eine große Bedeutung. Die Spiele im Rudolf-Harbig-Stadion waren für mich als junger Fan und später als Spieler immer ein Highlight und meine gesamte Familie ist schwarz-gelb geprägt." In der neuen Saison will er sein "Bestmöglichstes tun, um den Verein und seine Ziele zu unterstützen", wird Schreiber vom Verein zitiert.

SGD- Geschäftsführer Fischer: "Von zahlreichen Vereinen begehrt"

Auch SGD-Geschäftsführer David Fischer zeigt sich erfreut: "Mit Tim konnten wir einen sehr talentierten und deshalb von zahlreichen Vereinen begehrten Torhüter für unsere Sportgemeinschaft gewinnen." Fischer betont zudem den regionalen Bezug Schreibers, der sich zudem mit den sportlichen Zielen der SGD identifiziere.

In Saarbrücken ist Schreiber bereits verabschiedet worden. Für ihn und seine Teamkollegen geht es am letzten Spieltag der Saison am Samstag in Regensburg an den Start. Dynamo Dresden empfängt parallel den bereits als Absteiger feststehenden MSV Duisburg (13:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker).

Viel Bewegung bei der SGD

Schreiber wird eine aktuell unsichere Position bei der SGD ausfüllen: Die Verträge der bisherigen drei Torhüter - Kevin Broll, Stefan Drljaca und Daniel Mesenhöler - laufen allesamt aus. Dagegen sind Mittelfeldspieler Aljaz Casar vom abgestiegenen Halleschen FC sowie Verteidiger Dennis Duah vom Hamburger SV II bereits unter Vertrag genommen.

Auch die Rolle des Sportgeschäftsführers bei Dynamo soll neu besetzt werden. Ein Bewerber ist laut Sächsischer Zeitung (€) Marcel Rozgonyi. Der 48-Jährige ist laut dem Bericht der Favorit auf den Posten, war bis Ende Januar 2023 Technischer Direktor beim Chemnitzer FC. Erfahrung hat Rozgonyi vor allem in der Regionalliga vorzuweisen, formte die SpVgg Bayreuth von 2019 bis 2022 zu einem Aufsteiger in die 3. Liga. Eine Entscheidung soll in den kommenden beiden Wochen fallen.

npo/dpa