Handball | 2. Bundesliga DRHV gibt gegen Nordhorn-Lingen Sieg aus der Hand Stand: 23.03.2025 19:01 Uhr

Die Handballer vom Dessau-Roßlauer HV haben im Auswärtsspiel bei der HSG Nordhorn-Lingen den Sieg haarscharf verpasst. Dabei mussten die Biber beim 22:22 in letzter Sekunde den Ausgleichstreffer hinnehmen.

DRHV mit Schwächephase vor der Pause

Beide Teams begannen auf Augenhöhe, wobei die Führung mehrfach wechselte, sich allerdings keines der Teams entscheidend absetzen konnte. Beim Stand von 11:10 (24.) für den DRHV kam es zum Bruch im Spiel der Gäste. Ein 5:0-Lauf der HSG war die Folge. Dabei glänzte vor allem Nordhorn-Keeper Kristian van der Merwe, der sieben Paraden zeigte. Somit ging es für das Team von Trainer Uwe Jungandreas mit einem 12:16-Rückstand in die Pause.

Dessau meldet sich zurück



Bei der Kabinen-Ansprache muss der Dessauer Übungsleiters die passenden Worte gefunden haben, denn der DRHV kämpfte sich nun wieder heran (19:19), wobei Keeper Philip Ambrosius immer mehr zum Rückhalt wurde. In der 54. Minute gingen die Gäste sogar wieder in Führung (20:19), doch in der Schlussphase hatte die HSG das glücklichere Ende für sich und schaffte in der letzten Sekunde noch den 22:22-Ausgleich.

Erfolgreichste Werfer der Biber waren Jakub Powarzynski und Yannick-Marcos Pust, die jeweils fünf Tore erzielten.

SpiO