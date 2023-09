Fußball Dresden zahlt mehr Geld für Dynamo-Stadion Stand: 29.09.2023 06:33 Uhr

Weil Dynamo Dresden in der Dritten Liga spielt, hat der Dresdner Stadtrat den Zuschuss für die Stadionmiete erhöhen müssen. Das Geld kommt aus dem Fonds für Sport-Großveranstaltungen, die dieses Jahr abgesagt wurden.

Von MDR SACHSEN

Die Stadt Dresden zahlt in diesem und nächsten Jahr einen deutlich höheren Zuschuss für das Dynamo-Stadion. Dem hat der Stadtrat am Donnerstagabend zugestimmt. So fließen den Angaben zufolge in der aktuellen Spielsaison 2023/2024 rund anderthalb Millionen Euro an die Gesellschaft des Rudolf-Harbig-Stadions.

Weil Dynamo Dresden nicht wie erhofft in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist, muss die Stadt höhere Zuschüsse für das Stadion zahlen. (Archivbild)

Geld für Fußball statt Iron Man

Das Geld kommt aus dem Fonds für sportliche Großveranstaltungen, teilte die Stadt mit. So würden gut 1,2 Millionen Euro umgewidmet, die ursprünglich für die Ausrichtung des Multisportevents "Finals" im Heinz-Steyer-Stadion gedacht waren. Die Deutschen Meisterschaften in Leichtathletik, Triathlon und Turnen sollen wegen Bauverzugs am Stadion nun erst 2025 ausgetragen werden.

Gut 200.000 Euro kommen demnach außerdem aus dem Topf, der für die Sportveranstaltung Iron Man gedacht war. Nach einer peinlichen Premiere im vergangenen Jahr, als er nach kurzfristiger Absage auf einen Ersatztermin verschoben wurde, war er für dieses Jahr ganz abgesagt worden.

Zuschuss der Stadt nötig

Der höhere Zuschuss ist nötig, weil SG Dynamo Dresden nicht wie erhofft in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist. Dynamo spielt in der 3. Liga und muss mit weniger Geld haushalten.

MDR (ama)