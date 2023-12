Eishockey | DEL2 Dresden gewinnt Sachsenderby gegen Crimmitschau in Overtime, Füchse verlieren gegen Huskies Stand: 08.12.2023 23:20 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben in Crimmitschau einen wichtigen Sieg geholt. Die Lausitzer Füchse kassierten gegen Ligaprimus Kassel Huskies hingegen spät den Knockout.

Im Sachsenderby zwischen den Eispiraten aus Crimmitschau und den strauchelnden Eislöwen aus Dresden hat das Team aus der Landeshauptstadt in der Verlängerung mit 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) die Oberhand behalten. Die Füchse unterlagen derweil mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) gegen Kassel.

Löwen besiegen Piraten

Vor 3.869 Zuschauern im Sahnpark gingen die Gastgeber durch einen Rückhandschuss von Vinny Saponari in Führung (14.), ehe Tomas Andres nur zwei Minuten später ausglich. In einem ausgeglichenen Mittelabschnitt bugsierte David Suvanto im Powerplay den Puck zur Führung für die Gäste über die Linie (32.). Auch diesmal folgte der schnelle Konter, diesmal für Crimmitschau in Person von Max Balinson (35.). So ging es ausgeglichen ins Schlussdrittel. Tobias Lindberg verwandelte einen Distanzschuss zur Führung für die Hausherren (41.), in dessen Folge es die Eispiraten verpassten, den Deckel auf die Partie zu machen. So glich Ricardo Hendreschke in der 52. Minute aus. Es ging also wie so oft im Duell der beiden in die Overtime in der die Eislöwen durch das goldene Tor von Garret Pruden ins kurze Eck den Sieg mit zurück nach Dresden nahmen.

Füchse unterliegen hitzigen Huskies

Die Lausitzer Füchse haben ihre Heimpartie gegen den Tabellenführer Kassel Huskies einen späten Dämpfer kassiert. Nach einem torlosen ersten Drittel musste Gästespieler Marco Müller nach einem rüden Check und einer großen Strafe vorzeitig vom Eis. Doch die Überzahl konnte Weißwasser nicht zum eigenen Vorteil nutzen. In einer Defensivschlacht ging es mit 0:0 ins letzte Drittel. Und da gingen die Füchse durch Jake Coughler in Führung (46.), bevor die Huskies durch Jake Weidner (51.) und Tristan Keck (58.) doch noch das Spiel in Richtung des Favoriten drehten. Kassel traf in der Schlussminute noch einmal den Pfosten und hätte die Partie noch deutlicher für sich entscheiden können.

red/pm