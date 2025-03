Leichathletik | Hallen-WM Dreispringer Max Heß verpasst WM-Medaille Stand: 21.03.2025 08:33 Uhr

Mit seiner Jahresbestleistung hätte es bei der Hallen-WM zu Silber gereicht. Aber irgendwie lief es aus verschiedenen Gründen beim Sachsen Max Heß nicht. So wurde es am Ende doch ein etwas enttäuschender siebter Platz.

Dreispringer Max Heß hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in China nicht mit einer Medaille überraschen können. Acht Jahre nach Silber in Portland belegte der Chemnitzer in Nanjing unter dem Hallendach Rang sieben. Mit 17,03 Metern blieb der 28-Jährige deutlich hinter der Weite von 17,43 Metern, mit der er vor zwei Wochen in den Niederlanden EM-Silber gewonnen hatte. Diese hätte dem Zweiten der Weltjahresbestenliste auch Silber bei den Weltmeisterschaften gebracht.

Heß macht Ansage für die Freiluft-WM - Hernandez unschlagbar

"Normalerweise liebe ich Hallenwettkämpfe, aber dieses Mal war es ziemlich chaotisch", sagte Heß. Zudem habe es Probleme mit der Messung gegeben. "Es war ziemlich schwierig, konzentriert zu bleiben", so der 28-Jährige, der ankündigte, gestärkt zurückzukommen. Bei der Freiluft-WM im Spätsommer in Tokio wolle er versuchen "besser abzuschneiden".

Erneut überragend war Weltmeister Andy Diaz Hernandez aus Italien.

Als Weltmeister jubelte Hallen-Europameister Andy Dìaz Hernandez. Der Italiener siegte mit der Weltjahresbestleistung von 17,80 Metern. Dìaz gewann vor dem Chinesen Yaming Zhu (17,33 Metern) und dem Brasilianer Almir dos Santos, der bei 17,22 Metern landete.

Deutsches Mini-Team bei Hallen-WM

Die Weltmeisterschaften in China dauern bis zum Sonntag. Der Deutsche Leichtathletik-Verband ist bei den Titelkämpfen nur mit einem kleinen Aufgebot vertreten. Die meisten aus dem DLV-Team um die Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye lassen diese WM im Jahr mit den Weltmeisterschaften im Freien in Tokio als Höhepunkt aus. Die WM in Japan findet vom 13. bis 21. September statt.

dpa/sid