Fußball | Regionalliga Drei Spiele Sperre für Chemnitzer Kapitän Tobias Müller

Die Rote Karte in Meuselwitz kommt dem Kapitän der Himmelblauen teuer zu stehen. Tobias Müller kann in den kommenden drei Regionalliga-Partien der Mannschaft nicht helfen. Derweil läuft die Trainersuche auf Hochtouren.

Der Chemnitzer FC muss in den kommenden drei Spielen auf seinen Kapitän Tobias Müller verzichten. Der 31-Jährige sah für ein Frustfoul gegen den Meuselwitzer Daniel Haubner am 6. Spieltag die Rote Karte. Damit fehlt Müller den Himmelblauen gegen Chemie Leipzig, den BFC Dynamo und Hertha Zehlendorf.

Vierte Niederlage in Folge kostet dem Trainer den Hut

"Da habe ich der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen", erklärte der Kapitän im Anschluss an die durch ein spätes Tor verlorene Partie beim ZFC Meuselwitz. Die Leistung der Chemnitzer, die vier Spiele in Folge verloren haben, kostete auch den Cheftrainer Christian Tiffert den Kopf. "Es ist nicht schön, wenn der Trainer seinen Hut nehmen muss. Wir wissen, dass wir als Mannschaft eine Riesenaktie dran haben", erklärte Müller im Trainingsbericht des CFC auf Youtube.

Neuer Coach soll bis Dienstag gefunden sein

Der Coach wurde am Montag (02. September) nach fünf Jahren beim CFC entlassen. Der Ex-Profi war 2019 als Praktikant gekommen, stieg zum Co-Trainer und im März 2022 zum Cheftrainer auf. Ein Nachfolger soll bis zum Heimspiel gegen Chemie Leipzig am 10. September präsentiert werden, am Wochenende im Pokal wird der bisherige Co-Trainer Niklas Hoheneder das Team betreuen. In Irfersgrün darf auch Tobias Müller mitspielen, seine Sperre beschränkt sich auf die Regionalliga.

SpiO