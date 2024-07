Fußball | Regionalliga Chemie schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu Stand: 26.07.2024 12:03 Uhr

Chemie Leipzig hat am Freitag (26.07.2024) die Verpflichtung von Abwehrspieler Tobias Reithmeir bekanntgegeben. Nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger soll der 24-Jährige die Abwehr der Leutzscher stabilisieren.

Nach den Abgängen der Stammspieler Philipp Harant, Philipp Wendt und Vin Kastull und den Neuzugängen Marcel Kohn und Henry Koeberer klaffte in der Abwehr der Grün-Weißen noch eine nominelle Lücke. Die wurde nun mit dem 1,92 Meter großen Abwehr-Hünen Tobias Reithmeir geschlossen.

Der im schwäbischen Donauwörth geborene Reithmeir wurde in der Jugend des FC Ingolstadt und des FC Heidenheim ausgebildet. Bei den Ostwürttembergern spielte er U19-Bundesliga und kam anschließend dreimal im Profi-Kader der Herren in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Es folgten Stationen bei Austria Lustenau (2. Bundesliga Österreich), Alzenau, Rödinghausen, Gießen und zuletzt West-Regionalligist Rot-Weiß Ahlen. Insgesamt bringt es Reithmeir 108 Einsätze in der Regionalliga.

Tobias Reithmeir bei seinem Besuch im Alfred-Kunze-Sportpark.

"Wir sehen uns am Samstag"

Seinen ersten Einsatz kann der Mann, der zukünftig mit der Nummer 13 auflaufen wird, kaum noch erwarten: "Ich konnte Mannschaft, Trainerteam und die Verantwortlichen bereits kennenlernen und habe mich direkt wohlgefühlt. Ich bin vom Weg der BSG überzeugt und freue mich, ab sofort ein Teil davon zu sein und mit anzupacken."

Auch die Verantwortlichen der Leipziger halten große Stücke auf den 24-Jährigen. "Tobias wurde in Ingolstadt und Heidenheim fußballerisch gut ausgebildet", so Steffen Ziffert, seines Zeichens sportlicher Leiter der BSG. "Als gelernter Innenverteidiger wird er unser Team in der Defensive nicht nur ergänzen, sondern auch verstärken."

SpiO

cke/dh