Fußball | Testspiel Carl Zeiss Jena überrumpelt Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden unterliegt dem Chemnitzer FC Stand: 20.07.2024 16:18 Uhr

Zwei Wochen vor Saisonbeginn kassierte Dynamo Dresden eine Pleite gegen den Chemnitzer FC und offenbarte altbekannte Probleme. Auch Erzgebirge Aue musste im Test gegen Carl Zeiss Jena eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat am Samstag (20. Juli 2024) gegen Dynamo Dresden ein Ausrufezeichen gesetzt und den Drittligisten vor heimischem Publikum mit 1:0 (0:0) besiegt. Den Treffer des Tages erzielte Manuel Reutter (58.).

Thomas Stamm, Trainer von Dynamo Dresden, am Spielfeldrand gegen Chemnitz

Bei der Generalprobe für den Saisonauftakt überzeugte das Team von Cheftrainer Christian Tiffert vor 5.537 Zuschauern im gutbesuchten Stadion "An der Gellertstraße" gegen die höherklassigen Dresdner. Bei der SGD wurde hingegen deutlich, dass der neue Trainer Thomas Stamm noch viel Arbeit vor sich hat. Besonders die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor ließen die Schwarz-Gelben auch an diesem Nachmittag - wie schon über weite Teile der vergangenen Saison - vermissen.

Per Flugkopfball zum Sieg

Zum Mann des Tages wurde der Chemnitzer Reutter (58.), der nach einem sauber vorgetragenen Angriff über die linke Seite die abgefälschte Flanke aus gut zehn Metern per Flugkopfball verwandelte. Der CFC startet am 25. Juli gegen Absteiger Hallescher FC in die neue Spielzeit. Die Dresdner testen noch einmal in Auerbach gegen SSV Jahn Regensburg (27. Juli), bevor es am ersten Spieltag zum FC Viktoria Köln geht (4. August)

Jena feiert Achtungserfolg gegen Aue

Auch der FC Erzgebirge Aue kassierte vor heimischer Kulisse eine 1:3 (0:2)-Testspiel-Niederlage gegen Jena. Nur wenige Tage nach dem respektablen Unentschieden gegen den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund stand den "Veilchen" der nächste Härtetest ins Haus. Mit Carl Zeiss Jena wurde ein unbequemer und ambitionierter Gast im Stadion am Spiegelwald in Grünhain-Beierfeld erwartet und die Gäste bestätigten die Erwartungen direkt.

Steffen Nkansah (r.) erzielte das Tor für Aue.

Frühe kalte Dusche für Aue

16 Sekunden waren gespielt, da schlug es zum ersten Mal hinter Erzgebirge-Keeper Tim Kips ein. Joel Richter nutze einen kapitalen Fehler in der Auer Hintermannschaft und überwand Kips aus gut 14 Metern. Anschließend vergaben beide Teams gute Möglichkeiten für weitere Treffer, ehe die Gäste ein zweites Mal Grund zum Jubeln hatten. Jenas Abwehrspieler Khalid Abu El Haijal fand mit einem Traumpass über die gesamte Auer Mannschaft hinweg Elias Löder, der den Ball gefühlvoll annahm und ins kurze Eck zu 2:0-Führung (19.) verwandelte.

Ken Gipson (Carl Zeiss Jena) mit der 3:0-Vorentscheidung.

Jena spielt weiter munter nach vorn

Aue-Coach Pavel Dotchev konnte nicht zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft an diesem sonnigen Samstagnachmittag anbot. Und auch der Start in die zweite Hälfte gehörte den Gästen aus Thüringen. Ken Gipson verwandelte nach starker Vorarbeit von Löder zur Verwunderung der 913 angereisten Zuschauer zur 3:0-Vorentscheidung (53.) für den Regionalligisten. Der Ehrentreffer durch Aues Steffen Nkansah in der 77. Minute kam für eine Aufholjagd zu spät. Am Ende setzten sich starke Thüringer gegen schwach auftretende Veilchen verdient mit 3:1 durch.

SpiO

