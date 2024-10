Volleyball | Bundesliga Bitterfeld-Wolfen schmettert sich zum ersten Saisonsieg Stand: 26.10.2024 20:17 Uhr

Der Bann ist gebrochen. Beim Juniorenteam von VCO Berlin holt sich der VC Bitterfeld-Wolfen nach zuvor fünf Liga-Niederlagen den ersten Sieg. Beim nächsten Heimspiel ist dann auch der neue Trainer mit an Bord.

Der Bann ist gebrochen: Volleyball-Bundesligist VC Bitterfeld Wolfen hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Dabei tat sich das Team von Interimstrainer Lukas Thielemann bei VCO Berlin lange Zeit schwer, sicherte sich am Ende nach knapp zwei Stunden einen 3:1-Sieg.

Hänger im dritten Satz überwunden

Eins war vor dem Spiel klar: An diesem Spieltag würde eine Negativserie enden. Die Junioren-Truppe aus Berlin hatte zuvor alle sechs Spiele verloren, dabei nur einen Satz gewonnen. Die "BiWos" kassierten fünf Niederlagen bisher. Im nur spärlich gefüllten Sportforum in Berlin holte sich Bitterfeld die ersten beiden Sätze mit 17:25 und 22:25. Dabei leisteten sich beiden Teams schöne Ballwechsel, aber auch viele Fehler. Der dritte Satz wurde zu einem echten Krimi. Zunächst hatte Berlin beim 24:23 Satzball, dann die Gäste aus Sachsen-Anhalt beim 24:25 den ersten Matchball. Am Ende holte der VCO diesen Durchgang mit 28:26. Im vierten Satz strafften sich die Gäste dann, schraubten nach einem ausgeglichenen Start (9:9) den Vorsprung auf vier Punkte und sicherten sich schließlich den Satz mit 19:25 und damit auch den ersten Saisonsieg.

Am kommenden Freitag tritt dann der neue Trainer von Bitterfeld-Wolfen sein Amt an. Und Ruben Wolochin bekommt es am kommenden Sonntag auch gleich mit dem Vizemeister aus Friedrichshafen zu tun.

SpiO