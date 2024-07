Basketball | BBL Bayern statt USA: Kevin Yebo wechselt zum deutschen Meister Stand: 05.07.2024 11:30 Uhr

Vom Europapokalsieger zum deutschen Meister: Kevin Yebo hat wenige Tage nach dem Bekanntwerden seines Abschiedes von den Niners Chemnitz einen neuen Club gefunden. Er wechselt zum FC Bayern München.

Kevin Yebo wird in der kommenden Saison beim FC Bayern München spielen. Wie der deutsche Double-Gewinner am Freitag (5. Juli 2024) verkündete, wurde der 2,07 Meter große Power Forward mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Sein Arbeitspapier in Chemnitz war zuvor ausgelaufen.

"Ich bin nicht verblüfft, dass ich es jetzt hierhin geschafft habe, denn wenn man Talent hat, etwas gerne macht und immer alles raushaut, kannst du deine Ziele erreichen", sagte Yebo, der noch vor drei Jahren in der zweiten Liga gespielt hatte: "Ich habe großen Respekt vor dieser neuen Challenge, aber keine Angst und bin gespannt, was auf unser Team wartet."

Spätstarter Yebo zündet in Chemnitz

Yebo, der erst mit 16 Jahren mitr dem Basketball angefangen hatte, schaffte in Chemnitz den Durchbruch und hatte großen Anteil am Triumph im Europe Cup in diesem Jahr. In der Basketball Bundesliga (BBL) stießen die Niners und Yebo bis ins Halbfinale vor, scheiterten dort aber an Alba Berlin. Der 28-Jährige steuerte dazu 15,7 Punkte und fünf Rebounds pro Spiel dazu.

Bei den Niners war man zunächst davon ausgegangen, dass Yebo es in den USA versuchen würde. "Er hat sich viel vorgenommen und wird den Weg über die USA gehen", erklärte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold noch vor einer knappen Woche.

SpiO/sid