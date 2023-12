Basketball | BBL-Pokal "An unser Limit kommen" – Syntainics MBC hofft auf nächsten Coup gegen Alba Berlin Stand: 07.12.2023 05:00 Uhr

Noch nie gelang dem Syntainics MBC der Einzug ins Final Four des DBB-Pokals. Am Samstag hat das Krunic-Team daheim gegen Alba Berlin die Chance dazu. Erst vor wenigen Wochen zeigte Außenseiter Weißenfels auswärts beim zuletzt strauchelnden Rekordpokalsieger eindrucksvoll, was möglich ist.

Eines dürfte sich beim Wiedersehen zwischen dem Syntainics MBC und Alba Berlin an diesem Samstag (9. Dezember, 16 Uhr, live im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in Weißenfels wohl mit ziemlicher Sicherheit nicht verhindern lassen – dass der elfmalige Deutsche Meister und Pokalsieger aus der Hauptstadt mit einigen Wiedergutmachungsgelüsten das Parkett der Stadthalle betreten wird.

Alba Berlin "einfach ratlos" bei MBC-Sensation

"Wir haben sie sehr gereizt", ahnt MBC-Center Martin Breunig im Gespräch mit Sport im Osten, denn "man verliert nicht gerne und schon gar nicht so hoch. Ich denke, die werden mit sehr viel Energie rauskommen." Der Anlass der erwartbar gesonderten Motivation der Gelb-Blauen vor dem nun anstehenden Viertelfinalduell im BBL-Pokal liegt kaum drei Wochen zurück – mit 108:75 deklassierte der eigentlich krasse Außenseiter aus Sachsen-Anhalt die Berliner im Bundesliga-Duell vor über 8.000 Zuschauern in deren eigener Halle.

"Die Energie des Teams, dieses Miteinander, die Chemie, das hat einfach alles gepasst. Ab einem gewissen Punkt waren sie einfach ratlos und wussten gar nicht, was ihnen geschieht", erinnert sich Breunig, der selbst 13 Zähler und vier Rebounds zum ersten Sieg bei Alba in der immerhin auch schon fast 18-jährigen Bundesliga-Historie des MBC beitrug.

Berlin-Negativserie endet gegen Kaunas

Was der 31-jährige Breunig aber auch nicht vergisst zu erwähnen: Den in diesem Herbst wiederholt schwächelnden Berlinern fehlten bei besagter BBL-Sensation am 19. November in Weltmeister Johannes Thiemann sowie den beiden NBA-erfahrenen US-Amerikanern Sterling Brown und Matt Thomas drei absolute Leistungsträger und Führungsspieler. Wettbewerbsübergreifend hatte das in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnte Team von Cheftrainer Israel Gonzales jüngst sogar sechs Mal in Folge verloren.

Alba-Trainer Israel Gonzales im Gespräch mit seinem Kapitän Johannes Thiemann, der mit der DBB-Auswahl im Sommer Basketball-Weltmeister wurde.

Erst am Dienstagabend (5. Dezember) sorgte Jonas Mattisecks entscheidender Dreier 6,7 Sekunden vor Schluss für den 64:62-Hoffnungsschimmersieg über Zalgiris Kaunas in der Euro League. Bester Scorer war Johannes Thiemann (16). "Ich bin stolz darauf, dass wir trotz aller Herausforderungen zuletzt in der Lage waren, unsere Pechsträhne zu beenden", sagte der spürbar erleichterte Gonzales anschließend.

Predrag Krunic: "...das ist unsere einzige Chance"

Unterdessen wurden die Weißenfelser nach ihrer denkwürdigen Sensation in Berlin wieder auf den harten Boden der Realität zurückgeholt – gegen Würzburg und in Hamburg setzte es für den Tabellen-15. die BBL-Niederlagen sechs und sieben der Saison. Immerhin kann der MBC in dieser Woche den Fokus komplett auf das Highlight-Spiel um den erstmaligen Einzug ins Pokal-Final-Four legen. Alba dagegen muss am Donnerstagabend (7. Dezember) gleich noch mal in der Euro League ran. Anadolu Efes Istanbul gastiert am Ostbahnhof.

"Wir müssen als Team auftreten" – MBC-Cheftrainer Predrag im Kreis seiner Weißenfelser Spieler.

Doch trotz anhaltender Verletzungssorgen – Brown und Thomas fehlen weiterhin verletzt, auch Lois Olinde fiel zuletzt aus – und der erheblichen Drei-Wettbewerbs-Terminhatz der Gäste sind die Wölfe erneut klarer Außenseiter gegen den derzeitigen Bundesliga-Fünften. "Berlin ist immer ein spezieller Gegner Top-Level, da freut man sich, wenn man sich mit solchen Leuten messen kann", sagt Breunig, der nach überstandener Sprunggelenksblessur rechtzeitig wieder fit geworden ist. MBC-Cheftrainer Predrag Krunic betonte im Sport im Osten-Interview: "Wir müssen als Team auftreten, das Maximum geben, an unser Limit kommen und die Halle mit unseren Fans nutzen – das ist unsere einzige Chance."

mhe