Fußball | Bundesliga Abwehrspielerin Pollak verlässt RB Leipzig

Abwehrspielerin Pollak verlässt RB Leipzig Stand: 20.12.2024 15:46 Uhr

In der zurückliegenden Saison war sie noch Stammspielerin - in diesem Jahr konnte sie sich aber nicht durchsetzen. Nun wechselt Abwehrspielerin Julia Pollak von RB Leipzig in die 2. Liga.

Nach anderthalb Jahren bei RB Leipzig verlässt Defensivspielerin Julia Pollak den Bundesligisten wieder. Wie der Verein am Freitag (20.12.2024) mitteilte, wechselt die Linksverteidigerin zu Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Nürnberg.

Julia Pollak RBL, 29, gibt Anweisungen, gestikuliert, mit den Armen.

Nur 6 Einsätze in dieser Saison

Pollak spielte insgesamt 26 Mal für die Leipziger. In dieser Saison konnte sie sich beim neuen RB-Trainer Jonas Stephan allerdings nicht durchsetzen. Nach 20 Einsätzen in der vergangenen Saison kam sie in dieser Spielzeit nur zu sechs Einsätzen. Dabei stand die 22-Jährige nur einmal in der Startelf und durfte nie durchspielen.

Im Sommer 2023 war Pollak vom FC Bayern München nach Leipzig gewechselt. Außerdem trug sie bereits das Trikot der Bundesligisten SV Meppen und Bayer Leverkusen. Für die deutsche U17-Auswahl spielte die gebürtige Elbersbergerin 13 Mal.

