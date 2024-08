Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg holt Bockhorn-Ersatz mit Erstligaerfahrung Stand: 29.08.2024 12:00 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat Samuel Loric verpflichtet. Der 24-Jährige verfügt über Erstligaerfahrung und soll den Ausfall von Herbert Bockhorn auffangen.

Loric stand zuletzt beim französischen Erstligisten FC Lorient unter Vertrag und war in den vergangenen eineinhalb Jahren an die US Quevilly ausgeliehen.

Variabel einsetzbarer Außenverteidiger

Der 1,83 Meter große Franzose wurde in seiner Heimatstadt Vannes ausgebildet, spielte beim ortsansässigen OC in der vierten Liga erstmals im Männerbereich. 2019 wechselte der Defensivspieler, der auf beiden Außenbahnen der Verteidigung einsetzbar ist, zum FC Lorient, wo er vor allem für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Nach einer Leihe in die dritte Liga Frankreichs folgten 2021 die ersten Einsätze für das erste Team des FC Lorient in der Ligue 1 (drei Spiele, alle über die volle Distanz). Dauerhaft konnte sich Loric jedoch nicht durchsetzen und wurde erneut verliehen. Bei Quevilly absolvierte er 37 Partien, in denen er auf zwei Torbeteiligungen – je ein Treffer und eine Vorlage – kam.

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, sah sich wegen des Ausfalls von Herbert Bockhorn zu einem Transfer gezwungen. "Mit Samuel glauben wir, die entstandene Lücke auf den Außenverteidiger-Positionen schließen zu können“, hofft Schork. Trainer Christian Titz freut sich auf den "schnellen, lauf- und zweikampfstarken Spieler."

spio