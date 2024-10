Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg gewinnt Fünf-Tore-Test gegen Cottbus Stand: 10.10.2024 16:01 Uhr

Eigentlich sollte der FCM am Donnerstag gegen den VfL Wolfsburg testen. Weil die "Wölfe" wegen personeller Engpässe einen Rückzieher machten, spielte der FCM gegen Cottbus. Und gewann die unterhaltsame Partie.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Donnerstag (10.10.2024) ein kurzfristig vereinbartes Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus gewonnen. Der FCM siegte in der ohne Zuschauer in Magdeburg ausgetragenen Partie 4:1 (1:0).

Die Tore in der Partie erzielten Falko Michel (25.), Pierre Nadjombe (61.), Tatsuya Ito (76.) und Baris Atik (86.) für den FCM. Zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss für den Drittligisten köpfte Romario Hajrulla ein (73.).

FCM startete gemischt - Cottbus mit B-Elf

FCM-Coach Christian Titz ließ in dem Testspiel zunächst das Gerüst seiner ersten Elf und ein paar Spieler ran, die in der Saison wenig Spielpraxis hatten. So durften Michel, Atik und Bryan Teixeira starten. Abwehrchef Daniel Heber oder Silas Gnaka blieben dagegen zunächst draußen. Cottbus reiste ohne Trainer Claus-Dieter Wollitz an und ging mit einer B-Elf in die Partie. Magdeburg dominierte so über weite Strecken, ließ aber vor allem vor der Halbzeit einige Chancen liegen. Nur ein abgefälschter 25-Meter-Schuss von Michel fand den Weg ins Tor (25.).

Cottbus versteckt sich nicht

Nach dem Wechsel dominierte Magdeburg weiter, Cottbus wurde aber mutiger. Die besten Energie-Chancen vergab Jan Shcherbakovski, der FCM-Coach Dominik Reimann erst zu einer Glanzparade zwang (50.) und später aus Nahdistanz nur die Unterkante der Latte traf (62.).

So erhöhte der FCM durch Nadjombe, der eine Atik-Eingabe verwertete (61.), durch Ito, der aus Nahdistanz ins kurze linke Eck traf (76.) und Atik, der nach einer Eingabe im Fünf-Meter-Raum traf (86.).

Musonda: Lange Pause droht

Fußballspieler Lubambo Musonda (1. FC Magdeburg,19) liegt verletzt am Boden.

Nicht im Kader des FCM war Lubambo Musonda. Der Abwehrspieler zog sich am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Fürth einen Sehnenriss im Adduktorenbereich zu. Der 29-Jährige muss operiert werden und fällt bis auf weiteres aus.

Dirk Hofmeister