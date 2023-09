Windsurfer-Talent aus Nordhessen Windsurfer-Talent aus Nordhessen: Nick Spangenberg und sein Spiel mit den Naturgewalten Stand: 08.09.2023 11:03 Uhr

Nick Spangenberg aus Kassel hat sich in der Windsurf-Szene einen Namen gemacht. Sein Ziel ist klar: Er will einer der Besten der Welt werden.

Ein Windsurfer aus Nordhessen - das klingt ungewöhnlich. Nick Spangenberg hat seine Leidenschaft als kleiner Junge im Familienurlaub in Dänemark entwickelt und sich stetig verbessert. "Mit 14 hatte ich meinen ersten Wettkampf auf Sylt und bin da überraschend Deutscher Meister in der Jugend geworden. Seitdem habe ich so ein bisschen Feuer gefangen", sagte er im Gespräch mit dem hr-sport.

Per Wildcard zum Weltcup auf Sylt

Die Faszination Windsurfen ist für ihn "das Spielen mit den Naturgewalten". "Die Wellen haben eine enorme Kraft, wenn sie groß sind. Wenn man das meistern kann, das ist für mich, was Windsurfen ausmacht." Inzwischen ist Spangenberg 20 Jahre alt, zum Abschluss in der Jugendklasse sicherte er sich noch den Titel Vize-Weltmeister.

Jetzt misst sich der Student mit den Stars seines Sports: Ende September ist er dank einer Wildcard beim Weltcup auf Sylt dabei. "Für mich ist so eine Weltcup-Teilnahme immer was extrem Besonderes. Man ist mit den besten Surfern der Welt an einem Ort", sagte er und hat durchaus Respekt: "Sylt ist ein ziemlich schwieriger Spot. Es ist eine extreme Strömung und die Wellen haben extrem viel Kraft."

Weil natürlich nicht nur in Deutschland und Dänemark professionell gesurft werden kann, ist Spangenberg schon viel rumgekommen. Seine Reisekosten sind laut seiner Aussage größtenteils von Sponsoren gedeckt, die er aber selbst aquirieren muss. "Ich möchte noch mehr Orte kennenlernen und mich dabei natürlich auch verbessern."

Sein sportliches Ziel ist ebenfalls klar: Zu den ganz Großen im Windsurfen gehören, auch wenn er nicht wie die meisten seiner Konkurrenten aus einer Küstenregion kommt. "Ein Traum von mir wäre, irgendwann mal in den Top 10 der Welt dabei zu sein und den Leuten zu zeigen, was ich drauf habe - obwohl ich in Nordhessen lebe."