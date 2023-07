Tennis Wimbledon: Deutsches Doppel Pütz/Krawietz im Halbfinale Stand: 12.07.2023 15:24 Uhr

Der Frankfurter Tim Pütz steht im Halbfinale von Wimbledon. Mit seinem Doppelpartner Kevin Krawietz ließ er seinem vorherigen Partner Michael Venus im Viertelfinale keine Chance.

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Tim Pütz (Frankfurt) und Kevin Krawietz (Coburg) hat in Wimbledon das Halbfinale erreicht. Das Tennis-Duo gewann am Mittwoch in London gegen den Briten Jamie Murray und den Neuseeländer Michael Venus, der bis vergangenes Jahr noch mit Pütz zusammengespielt hatte, mit 6:4, 6:3. Pütz und Krawietz sind seit Beginn des Jahres gemeinsam auf der Tour unterwegs.

Bei den French Open hatte das Doppel zuletzt das Viertelfinale erreicht, nun stehen sie erstmals gemeinsam bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale. Die beiden dürfen sich damit mindestens über 174.615 Euro Preisgeld freuen.

Zwei Breaks reichen

Gegen Murray und Venus zeigte das deutsche Doppel eine starke Leistung. Nach ausgeglichenem Verlauf gelang Pütz und Krawietz mit dem ersten Break der Satzgewinn. Den Schwung nahm das Davis-Cup-Doppel mit und schaffte im zweiten Durchgang gleich ein erneutes Break. Nach 80 Minuten verwandelten Krawietz und Pütz ihren dritten Matchball.

Sie treffen nun auf die an Nummer 15 gesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien). Das deutsche Duo, das an Nummer 5 gesetzt ist, geht als Favorit in die Partie.