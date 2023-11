Profis aus Idstein, Marburg, Nidderau und Kassel Vier Hessen träumen von der Darts-WM Stand: 08.11.2023 12:08 Uhr

Es gibt noch diese eine Chance. Der ehemalige deutsche Darts-Überflieger Max Hopp aus Idstein, der 47-jährige Darts-Profi Dragutin Horvat aus Kassel, Lukas Wenig aus Marburg und der jüngste, Nico Kurz aus Nidderau, spielen seit Dienstag, um doch noch - auf den letzten Drücker - ein WM-Ticket zu ergattern.

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Der 27-jährige Max "Maximiser" Hopp aus Idstein, das ehemalige deutsche Darts-Wunderkind, das nach seinem sportlichen Absturz nun wieder Anschluss finden will. Der 47-jährige Dragutin Horvat, dessen Darts-Spitzenamen "Herkules" ist, wegen des Wahrzeichens seiner Heimatstadt Kassel. Und Niko Kurz aus Nidderau. Der 26-jährige sorgte 2020 mit seinem Drittrunden-Einzug bei der WM für Furore. Und der in Marburg geborene Lukas Wenig.

Während Hopp schon achtmal bei der Darts-WM in London war, schaffte es Horvat bislang einmal, Kurz zweimal, Wenig noch gar nicht. Doch eines vereint alle Vier: Sie spielen seit Dienstag beim Europe-Super-League-Turnier in Bitburg in der Eifel um ihre letzte Chance auf ein Ticket für die WM in London (ab 15. Dezember). Denn der Sieger ist im Alexandra Palace ("Ally Pally") dabei.

Hopp und Kurz ordentlich, Horvat bislang perfekt

Die vier Darts-Profis aus Hessen haben bislang ihre Chance auf den Turnier-Sieg und damit das WM-Ticket gewahrt. Hopp und Kurz legten jeweils einen ersten Tag mit vier Siegen und einer Niederlage hin. Seine einzige Niederlage kassierte Hopp im hessischen Duell gegen Horvat.

Der Darts-Profi aus Kassel schaffte einen perfekten ersten Tag, mit insgesamt fünf Siegen. Auch Wenig steht bislang noch ohne Niederlage da. Doch der Weg für die vier Hessen ist noch weit. Dass sich Hopp, Kurz, Wenig und Horvat am zweiten Gruppen-Spieltag am Mittwochnachmittag für die K-o.-Runde qualifizieren werden, gilt als sicher.

Doch am Donnerstagabend geht es weiter mit dem Achtelfinale, am Freitagabend steigen Viertel- und Halbfinale, sowie das Endspiel. Dann entscheidet sich, wer zur WM darf. Favoriten sind - nach seinem 9-Darter und damit einem perfekten Spiel am Dienstag - Niko Springer aus Mainz, sowie die vier Hessen Kurz, Hopp, Wenig und Horvat.