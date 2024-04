Torspektakel in Regionalliga Torspektakel in Regionalliga: Kickers Offenbach verliert trotz 3:0-Führung gegen Homburg Stand: 12.04.2024 21:00 Uhr

Besser hätte der OFC eigentlich nicht ins Spiel starten können: Nach einer Viertelstunde stand es 3:0 für die Hausherren. Dann brachen die Kickers gegen Homburg aber komplett ein.

Was ein torreicher Start in den 29. Spieltag der Regionalliga Südwest: Kickers Offenbach hat am Freitagabend daheim gegen den FC 08 Homburg mit 3:5 (3:2) verloren. Dabei verspielten die Hessen einen 3:0-Vorsprung.

Vor 6.117 Zuschauern hatten Dominik Wanner mit einem Doppelpack (8., 14.) und Marc Wachs (10.) nach nicht einmal einer Viertelstunde für eine komfortable Führung der Hausherren gesorgt. Dann aber kamen die Gäste durch Markus Mendler nur eine Minute später zum 1:3. Die Homburger konnten sich auf ihren Stürmer verlassen: Phil Harres erzielte vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer (34.), kurz danach den Ausgleich (49.).

Phil Harres nicht zu stoppen

Damit nicht genug: In der 69. Minute traf Harres gar zur Führung für Homburg. David Hummel erhöhte in der 85. Minute. Die Gäste zogen durch den Sieg mit sechs Punkten Vorsprung auf Offenbach davon, das auf Platz acht bleibt. Die Fans könnten immerhin am Sonntag jubeln, wenn die befreundeten Leverkusener Meister werden: "Auf gehts, Bayer, holt euch die Schale", stand auf einem Offenbacher Transparent.

Für die Kickers geht es am Dienstag im Landespokal-Viertelfinale beim Verbandsligisten FSV Wolfhagen weiter (17:30 Uhr), bevor am Samstag in der Liga Balingen kommt (14 Uhr). In der Regionalliga Südwest warten an diesem Samstag zwei Derbys: Frankfurt II empfängt Fulda-Lehnerz und Steinbach Haiger den FSV Frankfurt. Hessen Kassel spielt daheim gegen Walldorf (14 Uhr).