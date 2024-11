Deutsches Tennis-Doppel gewinnt ATP-Finals Tim Pütz nach Sieg bei ATP-Finals: "Größer als hier wird es nicht." Stand: 18.11.2024 11:20 Uhr

Dem Frankfurter Tennisspieler Tim Pütz und seinem Doppelpartner Kevin Krawietz ist ein historischer Sieg gelungen: Als erstes deutsches Duo haben sie die ATP-Finals gewonnen. Grund zum Feiern gibt es daher viel, Zeit dafür nicht.

Nach dem verwandelten zweiten Matchball ließen sich Tim Pütz aus Frankfurt und sein Doppelpartner Kevin Krawietz beinahe synchron rückwärts auf den blauen Center-Court in Turin fallen. In dem Moment war am Sonntagnachmittag offiziell: Die beiden sind das erste Doppel aus Deutschland, das die ATP-Finals gewinnen konnte.

"Das war zum ersten Mal, dass ich mich hingelegt habe", sagte Pütz im Anschluss mit einem Lachen. "Viel größer als hier wird es nicht. Es war Freude in Reinform, als der Ball hinten ins Aus gegangen ist."

Klarer Sieg gegen das topgesetzte Doppel

So war es ein Fehler des gegnerischen Doppels, bestehend aus Marcelo Arévalo aus El Salvador und Mate Pavic aus Kroatien, der zum 2:0-Sieg nach Sätzen im Tiebreak führte. Pütz und Krawietz überzeugten zuvor als Underdog gegen das topgesetzte Doppel mit starken Aufschlägen, Entschlossenheit und Spielwitz.

Größter Erfolg für Pütz und Krawietz

"Das war der größte Titel, den wir in unserer Karriere bis jetzt zusammen gewonnen haben", resümierte der Frankfurter. Die ATP-Finals gelten nach den Grand-Slams als wichtigstes Turnier der Herren-Tour und werden auch als "inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft" bezeichnet.

Ein Erfolg der sich gleich in mehrfacher Hinsicht auszahlt: Pütz und Krawietz erhalten ein Preisgeld von knapp einer Million Euro und springen in der Weltrangliste von Platz acht auf Rang vier.

Krawietz: "Wenn man diesen Titel nicht feiert, welchen sonst?"

Angesprochen darauf, wie dieser Triumph gefeiert wird, antworte Krawietz bei der Pressekonferenz: "Mal einen drauf machen - klar. Ich meine, wenn man diesen Titel nicht feiert, welchen sonst?"

Eine ausgiebige Feier dürfte es zeitnah aber noch nicht geben, denn für das deutsche Doppel geht es am heutigen Montag weiter nach Spanien, denn in Malaga steht am Mittwoch das Viertelfinale im Davis Cup an. Also direkt das nächste Turnier, bei dem die beiden einen umwerfenden Sieg einfahren können.