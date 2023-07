Testspiel im Trainingslager Testspiel im Trainingslager: Darmstadt mit torlosem Remis gegen Sandhausen Stand: 29.07.2023 17:59 Uhr

Darmstadt 98 sind auch im vierten Testspiel in Folge keine Tore gelungen. In einer weitgehend ereignislosen Partie gegen Drittligist SV Sandhausen erarbeiteten sich die Lilien kaum Chancen.

Der SV Darmstadt 98 hat in seinem letzten Testspiel im Trainingslager am Samstagnachmittag gegen Drittligist SV Sandhausen unentschieden gespielt. Im pfälzischen Geinsheim kamen die Lilien nicht über ein 0:0 hinaus.

In der ersten Halbzeit kam Darmstadt vor etwa 400 Fans zunächst besser ins Spiel, die größeren Chancen erarbeitete sich aber Zweitliga-Absteiger Sandhausen. In der 16. Minute zog Alexander Mühling knapp am Darmstädter Tor vorbei, in der 25. köpfte Lucas Laux nach einem Freistoß von Mühling über die Latte.

Gut zehn Minuten später tauchten die Baden wieder vor dem Darmstädter Tor auf, David Otto zog allerdings am linken Pfosten vorbei. In der 38. Minute kam schließlich auch Darmstadt zu einer guten Gelegenheit, nach einer guten Hereingabe von Emir Karic wurde Marvin Mehlems Abschluss allerdings geblockt.

So spielte Darmstadt gegen Sandhausen: 1. Halbzeit: Schuhen - Zimmermann, Mehlem, Kempe, Klarer, Nürnberger, Honsak, Karic, Vilhelmsson, Holland, Riedel



2. Halbzeit: Schuhen - Isherwood, Mehlem (Seydel), Manu, Schnellhardt, Klarer (Celic), A. Müller, Karic (Ronstadt), J. Müller, Holland (Torsiello), Stojilkovic

Stojilkovic mit Abseits-Treffer

In der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Torsten Lieberknecht seine Mannschaft nahezu komplett durch, richtig Bewegung kam dadurch aber nicht ins Spiel. Nach einer Ecke in der 56. Minute köpfte Stojilkovic den Ball erst noch übers Tor, in der 64. Minute netzte er schließlich ein - allerdings im Abseits stehend.

Für ein letztes Highlight in einem weitgehend ereignislosen Spiel sorgte wieder der SV Sandhausen: Lokajs Kopfball flog knapp am linken Pfosten vorbei. Nach zuletzt drei torlosen Testspielen erarbeitete sich der SV Darmstadt nur vereinzelte Torchancen - insgesamt zu wenig gegen den badischen Drittligisten.

Eine letzte Gelegenheit in dieser Vorbereitung bleibt für die Lilien noch: Am 7. August geht es gegen Jürgen Klopps FC Liverpool.