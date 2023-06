Tennis Siniakova folgt Bronzetti ins Finale von Bad Homburg Stand: 30.06.2023 20:05 Uhr

Katerina Siniakova hat es ins Finale der Bad Homburg Open geschafft. Dort trifft sie auf Lucia Bronzetti, die nach Rückzug von Iga Swiatek kampflos ins Endspiel eingezogen war.

Katerina Siniakova hat am Freitagabend im Halbfinale der Bad Homburg Open die US-Amerikanerin Emma Navarro mit 6:2, 6:2 geschlagen. Damit trifft sie im Finale auf die Italienerin Lucia Bronzetti, die kampflos weitergekommen war. Ihre Partie gegen Iga Swiatek hatte durch einen krankheitsbedingten Ausfall der Polin nicht stattgefunden.

Siniakova zog souverän ins Endspiel ein. Sie gab bis zu ihrem erstem Matchball nach knapp über einer Stunde Spielzeit keinen Breakball ab. Neben ihrem guten Aufschlag profitierte sie auch von einigen Netzrollern. "Ich bin jetzt bereit, ins Bett zu gehen", sagte sie nach der Partie. Am gleichen Tag hatte sie noch den letzten Satz ihrer Viertelfinalbegegnung gegen Ljudmila Samsonowa gespielt. Nachdem das Match wegen Dunkelheit beim Stande von 1:1-Sätzen am Donnerstagabend vertagt worden war, gewann sie den dritten Durchgang am Freitag mit 6:2.

Finale live im hr mit Kerber

Nun geht es gleich am Samstag um 13.30 Uhr weiter im Finale gegen Bronzetti - sozusagen die dritte Partie innerhalb von 24 Stunden. "Ich fühle mich gut, liebe es einfach, hier in Bad Homburg zu sein", so Siniakova, die bereits 2021 im Finale der Bad Homburg Open gestanden hatte. Der hr überträgt das Finale live im TV und Stream, Co-Kommentatorin neben hr-Reporter Tim Brockmeier ist dabei Angelique Kerber.