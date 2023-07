Triumph in Hamburg Tennis: Frankfurter Tim Pütz feiert Turniersieg in Hamburg Stand: 30.07.2023 14:19 Uhr

Der Frankfurter Tim Pütz gewinnt erstmals mit seinem Doppel-Partner Kevin Krawietz ein ATP-Turnier. Das Duo lässt im Finale ihren Gegnern aus Belgien keine Chance.

Der Frankfurter Tim Pütz und Kevin Krawietz haben das Doppel-Finale beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Das an Nummer drei gesetzte deutsche Duo bezwang am Sonntag die Belgier Sander Gille und Joran Vliegen hochverdient mit 7:6 (7:4), 6:3.

"Es ist schon etwas Besonderes, den ersten Turniersieg in Deutschland bei so einem tollen Turnier einzufahren", sagte Pütz. Der zuvor letzte Triumph eines deutschen Doppels in der Hansestadt liegt lange zurück - 1974 gewannen Jürgen Faßbender/Hans-Jürgen Pohmann. "Von Match zu Match, von Turnier zu Turnier wird es besser", sagte Krawietz zum Zusammenspiel mit Pütz: "Ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl bei der Partnerschaft."

Erster gemeinsamer Titel

Seit Jahresbeginn sind Krawietz und Pütz gemeinsam auf Tour und holten sich in der Hansestadt den ersten gemeinsamen ATP-Erfolg. Im Halbfinale hatte sich das Duo überlegen mit 6:1, 6:4 gegen Nikola Cacic/Victor Vlad Cornea (Serbien/Rumänien) durchgesetzt.