2. Fußball-Bundesliga SVWW holt mit Abwehr-Power einen Punkt gegen Hannover Stand: 09.03.2024 14:52 Uhr

Mit einer konzentrierten Defensiv-Leistung und Effizienz vor dem Gästetor hat der SV Wehen Wiesbaden gegen Hannover 96 ein Remis erreicht. Doch es war mehr drin für den Aufsteiger.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich einen Punkt für den Klassenerhalt erkämpft. Der Aufsteiger kam am Samstag gegen Hannover 96 zu einem 1:1 (1:0). Torjäger Ivan Prtajin war für die clever aufspielenden und stark verteidigenden Gastgeber erfolgreich (33.). Andreas Voglsammer traf für die favorisierten Niedersachsen (54.), für die das Ergebnis im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga zu wenig ist.

SVWW-Trainer Markus Kauczinski veränderte seine Startelf nach dem 3:0-Sieg in Elversberg auf zwei Positionen: Hyun-Ju Lee fehlte wegen einer Muskelverletzung und wurde durch Julius Kade ersetzt, außerdem begann Marcus Mathisen für Martin Angha in der Verteidigung.

Der SVWW-Coach warnte sein Team vor dem Aufstiegsaspiranten: "Hannover ist ein Team mit einer Top-Qualität, das zurecht oben in der Tabelle steht und um den Aufstieg spielt. Sie sind individuell stark besetzt und haben in allen Mannschaftsteilen Akteure, die Spiele entscheiden können."

Hannover mit mehr Spielanteilen, aber wenig Chancen

Und dies zeigten die Niedersachsen auch gleich in den Anfangsminuten. Hannover begann druckvoll, ließ den Ball durch die eigenen Reihen wandern und diktierte das Spiel. Doch aufgrund geschickter Defensivarbeit kamen die Gäste zunächst nicht zu Torchancen. Das Geschehen spielte sich meist zwischen den Strafräumen statt. Torchancen waren Mangelware.

Die kompakt stehenden Gastgeber beschränkten sich aber nicht nur aufs Verteidigen. Sie versuchten punktuell, in der Offensive Akzente zu setzen. Die beste Chance vergab Mathisen mit einem Kopfball (23.).

Prtajin schaltete schnell und traf

Zehn Minuten später machte es SVWW-Toptorjäger Prtajin besser: Der Kroate kam nach Unordnung im Gäste-Strafraum unvermittelt in Schussposition. Prtajin schalte schnell, nahm den Ball mit der Brust an und drosch ihn aus fünf Metern in die Maschen - sein neuntes Saisontor. Damit war Wehen Wiesbaden ein Muster an Effektivität. Hannover machte das Spiel - und der SVWW machte das Tor.

Vor der Pause hatte Prtajins Sturmkollege Franko Kovacevic die Chance aufs zweite Tor: Er eilte bei einem Konter aufs Gäste-Tor zu, schlug einen Haken, brachte dann aber in Bedrängnis nicht mehr genug Druck in seinen Torschuss.

Joker Voglsammer trifft für Hannover

Nach der Pause meldete sich Hannover mit dem Ausgleich zurück. Der gerade erst eingewechselte Joker Voglsammer traf mit einem sehenswerten Kopfball in die lange Ecke (53.).

In der Folge versuchte Hannover, die durch den Rückstand entstandene Unsicherheit zu überwinden und sich vor dem Tor der Gastgeber fest zu spielen. Dem SVWW gelang selten Entlastung. Emanuel Taffertshofer verpasste mit einem Distanzschuss auf das verwaiste Hannover-Tor einen Lucky Punch (83.).