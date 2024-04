Lilien kämpfen um den Klassenerhalt SV Darmstadt 98: Showdown in Mainz Stand: 02.04.2024 17:14 Uhr

Das Remis in Bochum hat dem SV Darmstadt 98 nicht wirklich weitergeholfen. In Mainz müssen am Wochenende drei Punkte her. Die Lilien sind sich des Endspiel-Charakters der Partie bewusst.

Nein, von einer letzten Chance reden sie in Darmstadt natürlich nicht vor dem Spiel beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr). Dafür haben sie schon zu viel gesehen in Südhessen. Solange der Klassenerhalt rein rechnerisch noch möglich ist, werden die Südhessen kämpfen. Das gehört zu ihrer DNA. Dass eine Niederlage beim rheinhessischen Nachbarn die Mission Nichtabstieg allerdings gehörig erschweren wird, ist auch den Lilien klar.

"Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel", gab Innenverteidiger Jannik Müller in einer Medienrunde am Dienstag zu. Man kann durchaus von einem Endspiel sprechen. Aber das wird in Darmstadt niemand tun. Denn: "Wir alle wissen auch, dass danach noch 18 Punkte zu vergeben sind", so Müller.

"Die Brisanz ist noch ein bisschen höher"

Bei den Lilien tritt man seit Wochen auf der Stelle. Auf einen Sieg warten die Südhessen bereits seit dem 7. Oktober 2023. Weil aber auch der 1. FC Köln und eben auch Mainz 05 immer wieder stolpern, ist der Klassenerhalt für den Tabellenletzten aus Darmstadt weiterhin möglich. Mit jedem abgelaufenen Spieltag werden die Chancen aber geringer.

Schon beim VfL Bochum, dem Liga-15., hatten sich die Lilien vergangenes Wochenende einen dreifachen Punktgewinn erhofft. Das 2:2 half dem VfL aus dem Ruhrpott aber mehr als dem Aufsteiger aus Südhessen. "Wir haben uns alle mehr erhofft", gibt Müller zu. Gegen Mainz sei "die Brisanz jetzt vielleicht noch ein bisschen höher".

Der Gästeblock ist voll

Eine Niederlage beim FSV würde den Abstand auf den Relegationsrang auf neun Punkte vergrößern. Bei dann noch sechs ausstehenden Saisonspielen würde die Hoffnung beim treuen Lilien-Anhang auf ein Minimum zusammenschmelzen. Sollten das Team von Trainer Torsten Lieberknecht hingegen gewinnen und den Rückstand auf drei Punkte verringern, wäre plötzlich wirklich wieder alles drin. Auch bei den Fans weiß man natürlich um die Bedeutung der Partie in Mainz. Der Gästeblock wird voll sein. Die Karten fanden reißenden Absatz.

"Der Druck ist definitiv da. Aber wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen", fordert Innenverteidiger Müller. Das Entscheidende sei, dass die Lilien weiter an ihre Chance glauben. Dass sie das tue, habe man in Bochum ja gesehen.