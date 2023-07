Keine Tore im Test SV Darmstadt 98: Keine Tore im Test beim KSC Stand: 22.07.2023 17:24 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat es noch nicht so mit dem Toreschießen in der Bundesliga-Vorbereitung. Beim KSC kamen die Lilien nicht über ein 0:0 hinaus.

Der SV Darmstadt 98 ist im Testspiel beim Karlsruher SC am Samstag nicht über ein 0:0 hinausgekommen. In einer ausgeglichenen Partie brauchten beide Mannschaften eine Halbzeit lang, um in Fahrt zu kommen. Im zweiten Durchgang gab es dann zwar Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore.

Die Lilien starteten ohne echten Stürmer in die Partie. Das machte sich dann auch in der Torgefahr bemerkbar. Die Südhessen versuchten, den KSC früh unter Druck zu setzen, zeigten immer wieder gute Ansätze, kamen aber kaum zu Möglichkeiten. Die beste Chance vergab Marvin Mehlem, der freistehend am Tor vorbeischoss (38.). Auf der Gegenseite hatte zuvor Paul Nebel die Führung auf dem Fuß, zielte aber ebenfalls knapp daneben (37.).

Die Lilien-Aufstellung in der 1. Halbzeit: Brunst – Klarer, Zimmermann, Riedel – Bader, Schnellhardt, Holland, Karic – Mehlem – Manu, Honsak

Mit Stürmer, aber weiter ohne Tore

Trainer Torsten Lieberknecht wechselte in der Halbzeit ordentlich durch und schickte gleich sieben neue Spieler aufs Feld. Mit Oscar Vilhelmsson und Filip Stojilkovic sogar zwei echte Stürmer. Letzterer hatte dann auch die dicke Chance auf den ersten Treffer der Partie. Nach Traumpass von Neuzugang Andreas Müller war der Schweizer frei durch, scheiterte aber an Nachwuchs-Keeper Max Weiß (68.). Vilhelmsson schoss vier Minuten später aus spitzem Winkel knapp vorbei, der später eingewechselte Seydel fand ebenfalls in Weiß seinen Meister (85.).

Vom KSC war lange Zeit nichts zu sehen, in der Schlussviertelstunde bekam Morten Behrens dann aber noch mal was zu tun. Erst entschärfte er einen Kopfball von Lars Stindl aus kurzer Distanz (76.) und war dann auch gegen Stefano Marino zur Stelle, dessen Kopfball er gerade noch an die Latte lenkte (79.). Das Remis war letztlich leistungsgerecht.

Die Lilien-Aufstellung in der 2. Halbzeit: Behrens – J. Müller, Zimmermann (69. Seydel), Isherwood – Bader (69. Torsiello), Schnellhardt (69. Celic), A. Müller, Holland – Kempe – Stojilkovic, Vilhelmsson

Für die Lilien war das 0:0 das dritte Testspiel in Folge ohne eigenen Treffer. Im Trainingslager in Herxheim, in das die Südhessen direkt weiterreisen, wird der Torabschluss sicherlich eine Rolle spielen. Das nächste Testspiel bestreiten die Darmstädter kommenden Samstag gegen den SV Sandhausen (15.30 Uhr).